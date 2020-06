Arte bajo sospecha: Las 10 obras de arte falsas más caras

Uno de los grandes problemas del mercado del arte ha sido la falsificación. La destreza de algunos artistas para imitar las técnicas y estilos ha logrado engañar a expertos en la autentificación de obras de arte.

En este contexto, presentamos las 10 obras de arte falsas más caras de la historia.

Los discípulos de Emaús (1601) de Caravaggio

Han van Meegeren contaba con un talento admirable: era capaz de imitar con gran destreza diversas obras de los grandes maestros de la historia del arte. Debido a su enorme capacidad para falsificar, las pinturas pasaban como originales ante los ojos de los de coleccionistas y críticos.

En 1937 falsificó Los discípulos de Emaús de Caravaggio, que más tarde fue examinada por un experto que determinó su aparente autenticidad. Así, la pintura fue adquirida por la Rembrandt Society por cerca de $4 millones de dólares y más tarde donada al Museo Boijmans Van Beuningen de Róterdam.

Nude (1909-10) de Marc Chagall

En febrero de este año, el empresario británico Martin Lang decidió llevar al programa de la BBC Fake or Fortune un cuadro atribuido a Chagall que adquirió hace veinte años por la suma aproximada de 150 mil dólares.

El programa cuenta con expertos que determinan si una obra es autentica o apócrifa. Y después de ser valorada por el Comité Chagall en París, se determinó que la obra, con el título de Nude (1909-1910), era una falsificación. El comité decidió destruirla, pero para el dueño de la obra falsa la resolución resultó exagerada.

Paisaje con caballos (1915) de Heinrich Campendonk

En 2004 el actor Steve Martin compró en la galería parisiense Cazeau-Béraudière el cuadro Paisaje con caballos, atribuido al pintor expresionista de origen alemán Heinrich Campendonk.

Martin pagó 850 mil dólares por una pieza que resultó ser falsa. Los autores de la imitación es un grupo de alemanes que, se estima, ganaron cerca de 15 millones de euros por sus falsificaciones. En 2010 fueron detenidos.

Musician’s Table (1926) de Juan Gris

En 1983 John Myatt, calificado como el artista más fraudulento de la historia del arte, descubrió su talento para falsificar obras maestras cuando hizo una réplica de un cuadro de Picasso.

Tres años más tarde, en 1986, falsificó Musician’s Table de Juan Gris para el “Dr. Drewe”, un físico nuclear de nombre desconocido, quien fungió como su promotor artístico. La pieza fue certificada por Christie’s en 25 mil libras.

Myatt fue detenido en 1993 después de haber sido denunciado por su propio cómplice, el Dr. Drewe. Después de doce meses en prisión (fue puesto en libertad por buena conducta y por contribuir a las investigaciones), el artista declaró que en la prisión lo llamaban Picasso. En 2005 Myatt tuvo su primera exposición con obras originales, aunque se sigue reconociendo a sí mismo como un grandioso falsificador.

The Cow With the Subtile Nose (1954) de Jean Dubuffet

Una noche John Myatt asistió a una subasta de obras de Jean Dubuffet en Christie’s, donde se podría adquirir The Cow With the Subtile Nose. La pieza fue vendida por el espectacular precio de 60 mil libras. Myatt salió por la puerta trasera del lugar con un secreto que se convertiría en escandalo: las obras vendidas eran falsas, las había pintado él.

Untitled (Orange, red and Blue) (1955) de Rothko

En abril de este año se descubrió una estafa que involucró a la galería Knoedler de Nueva York en la venta de obras falsificadas de artistas como Rothko, Jackson Pollock y Willem de Koonig, realizadas por el pintor chino Pei-Shen Quian.

Se calcula que las ganancias obtenidas hasta el momento del descubrimiento del fraude eran de 80 millones de dólares. La obra «Untitled» (Orange, red and Blue), supuestamente creada por Mark Rothko en 1955, fue adquirida por la suma de 7.2 millones de dólares por un coleccionista de arte.

Aunado al escandalo por la falsificación, el realizador chino ha acaparado los reflectores por su cualidades técnicas para copiar grandes obras maestras.

Desnuda en interiores (1989) de Borís Kustódiev

En 2010 Víctor Vekselberg demandó a la casa de subastas Christie’s por venderle un cuadro falso del pintor ruso Borís Kustódiev. El magnate ruso adquirió La odalisca por 1,7 millones de libras esterlinas (cerca de 3 millones de dólares). Sin embargo, el mismo cuadro, pero bajo el nombre de Desnuda en interiores, se vendió en 1989 en el mismo lugar. Después de un estudio por parte de expertos certificados, se confirmó que la primera era una obra falsa.

Lienzos de Bansky

A finales de 2013 el artista urbano más famoso del mundo, Banksy, instaló un puesto en la ciudad de Nueva York para vender algunas de sus obras a 60 dólares cada una. Si la venta de sus creaciones a precios tan bajos generó sorpresa, la falta de interés por parte de la gente (sólo consiguió vender 8 lienzos) no pasó desapercibida.

Ante el fracaso, el grafitero anunció en su página de Internet que nunca volvería a intentarlo. Pero pocos días después, el artista y aficionado Dave Cicirelli montó un puesto en el mismo lugar y logró vender cerca de 40 piezas falsas de Banksy al mismo precio. El autor de las obras apócrifas alegó ofrecer certificados de la falsa autenticidad.

Dibujos de Picasso, de Elmyr de Hory

Elmyr de Hory, uno de los falsificadores más prolíficos de la historia, falsificó cerca de 1000 piezas de artistas como Picasso, Renoir, Matisse, Chagall y Modigliani. Gracias a su virtuosismo técnico, se calcula que ganó al menos $60 millones de dólares por la venta de obras falsas a lo largo de su vida.

Cuenta la leyenda que uno de los socios de Elmyr envió una de los dibujos falsos a Picasso para que certificara su autenticidad. Después de dudarlo un poco y de conocer el precio de venta (100 mil dólares), el pintor español sólo atinó a concluir: “Bueno, si han pagado tanto debe ser auténtico”.

La Femme Au Chapeau Bleu de Picasso

Las falsificaciones parecen estar ligadas a historias peculiares. En 2006 Tatiana Khan, dueña de la galería Chateau Allegre, ubicada en Los Ángeles, pago $1000 dólares a la artista Maria Apelo para que reprodujera La Femme Au Chapeau Bleu de Picasso. De acuerdo con Khan, la réplica le permitiría rastrear al ladrón de la pieza original.

Apelo desconocía las verdaderas intenciones de la galerista, quien más tarde vendió la obra falsa por $2 millones de dólares, mismos que invirtió en un lienzo de Willem de Kooning valorado en 720,000 dólares. Al momento de analizar la pieza, los expertos se sorprendieron por la similitud y el trabajo tan limpio que se había realizado.

Con información de Código