Art Basel Miami Beach, un fenómeno de masas que supera las dos décadas con brío renovado

Tijuana BC.- La feria Art Basel Miami Beach celebra su 21 aniversario como la mayor cita de arte en el continente americano, superando las dificultades de la pandemia.

La feria, conocida por su espectáculo frívolo y comercial, atrae a coleccionistas, directores de museos, galeristas y público internacional.

Noah Horowitz, director general de la feria, la describe como el evento artístico más importante de su tipo y destaca su papel como plataforma global para el descubrimiento de estilos y voces artísticas.

Explora polisemia

La exposición colectiva 'The Blues' explora la polisemia del término 'blues', desde su historia como color hasta su expresión emocional y musical.

La muestra 'Metropolis: The City with No Name and Other Latin American Masters' captura el paisaje urbano de ciudades como París, Nueva York, Buenos Aires y Barcelona a principios del siglo XX.

Obras de maestros latinoamericanos como Joaquín Torres García, Rafael Barradas y Xul Solar se exhiben en la Galería Sur de Montevideo.

La fragilidad de la tierra

El artista coreano Seung-taek Lee presenta la instalación 'Earth Play', un enorme globo desinflado que destaca la fragilidad de la Tierra y plantea cuestiones ambientales.

La feria también destaca la presencia de artistas asiáticos, como Keiichi Tanaami y Hajime Sorayama, que exploran la dualidad humana y la representación erótica en la sociedad actual.

En la sección Nova, el artista ugandés Sanna Gateja utiliza materiales de desecho reciclados para crear obras que reflexionan sobre realidades sociales y políticas en su país.

Condiciones poscoloniales

Norberto Roldán, artista visual filipino, explora las condiciones poscoloniales de Filipinas en una exposición individual.

La feria refleja la diversidad y el impacto global del arte contemporáneo, proporcionando a los visitantes la oportunidad de descubrir nuevas voces artísticas y provocaciones creativas.

Art Basel Miami Beach se presenta como un antídoto contra el aburrimiento, ofreciendo una experiencia lúdica y festiva en un contexto artístico y comercial vibrante. La muestra estará abierta al público general del 8 al 10 de diciembre en el Centro de Convenciones de Miami Beach.