Aprende cómo decidir entre dos ofertas de trabajo

Ciudad de México.- Puede que suene como un sueño, pero decidir entre dos ofertas de trabajo en la mesa puede llevarte a tomar una mala decisión. Robert Walters, consultora de reclutamiento especializado en cargos medios y directivos comparten aspectos cruciales a considerar si estás batallando en decidir.

No los mantengas en espera

Algunas compañías a veces pueden darte una semana para tomar una decisión, aunque esto dependerá enormemente en la extensión y duración de su proceso de reclutamiento. Durante el proceso de entrevista debes haber construido una buena idea sobre si estás o no interesado en el rol, así que una respuesta lenta puede reflejar negativamente en tu habilidad de tomar decisiones y podrías enfrentar la revocación de tu oferta de trabajo enteramente.

Piensa a largo plazo

Una de las razones por las cuales las personas cambian de puestos de trabajo es para avanzar en su carrera, así que al decidir en tu siguiente movimiento considerar tus ambiciones profesionales a largo plazo debe sostenerse como prioridad. Cada decisión profesional que el candidato haga impactará a largo plazo sus ambiciones profesionales, lo que implica que es de crucial importancia tomar las decisiones correctas. Alejando Paz, Country Manager en Robert Walters comenta “Cualquier decisión de trabajo que hagas ahora, debe de ayudarte a avanzar hacia tu meta final y lograr tu visión profesional.”

Cuidado con los factores de presión

Cuando consideres cada rol, pregúntate a ti mismo si cubriría las razones por las que decidiste buscar un nuevo trabajo en primer lugar. Es muy probable que cualquier candidato sufra de “factores de presión” empujándolos lejos de su posición actual, menciona, pero si el nuevo empleo no aborda estos problemas puede dejarte insatisfecho y preguntándote si valió la pena. No termines saltando fuera del sartén y directo al fuego eligiendo el rol equivocado.

Aborda el tema de balance trabajo-vida

El balance entre trabajo y vida de cualquier trabajo significa diferentes cosas para diferentes personas, así que considera qué impacto tendría cada rol en tus propias necesidades y requisitos. Si los candidatos tienen familias jóvenes o responsabilidades, entonces la capacidad de trabajar desde casa o trabajar horarios flexibles puede ser un tema que te concierne, menciona. También considera la locación de cada uno de los puestos y el tiempo de viaje, ya que podría impactar significativamente tu día a día, aunque algunas compañías pueden ofrecer ventajas como servicios de guardería o membresías de gimnasios que pudiesen compensar estos problemas.

Considera la cultura de adaptación

La cultura de adaptación de la compañía es sumamente importante al decidir cuál oferta aceptar porque necesitaras estar seguro de que vas a disfrutar ir a trabajar cada día. Lo que constituye una buena cultura de adaptación en gran medida depende del individuo, explica, por lo tanto, el candidato debe de tomar pistas y perspectivas donde sea posible para evaluar si el ambiente de trabajo es el indicado para él, tal como preguntar a amigos o ex empleados que conozcan el negocio. Piensa sobre los tipos de puestos de trabajos que has disfrutado en el pasado, y cuál de estas ofertas es la más cercana a replicar este ambiente de trabajo.

Reflexiona en la entrevista

El proceso de entrevista es donde la magia sucede, ofreciéndote la mejor oportunidad para obtener un buen entendimiento de cómo opera la compañía a nivel personal. Sin embargo, mientras los candidatos no puedan ser capaces de construir un panorama completamente acertado sobre el trabajo a través de una entrevista, ésta debe de darle una idea de qué esperar. De una buena entrevista, serás capaz de imaginar cómo sería un día regular de trabajo y de medir la cultura del espacio de trabajo lo que mejorará tu proceso de toma de decisión.

El salario no lo es todo

Mientras que el salario es naturalmente una consideración importante en cualquier oferta de trabajo y debería de reflejar el nivel de trabajo esperado, no deberá ser el único factor determinante sobre si aceptas o rechazas una oferta. Un puesto de trabajo puede ofrecer, otras ventajas no monetarias como el aumento de responsabilidad o mayor exposición. Si quieres tomar una decisión imparcial por salario, ignora el paquete financiero y concéntrate en qué te emociona sobre las dos ofertas.

Confía en tu instinto

Si has indagado las preguntas correctas en la entrevista e investigado ambas compañías y los puestos específicos que ofrecen, deberías de estar en un buen lugar para tomar una decisión sensible e informada sobre qué puesto deberás tomar. Sin embargo, anota que tomar un nuevo puesto nunca será sin riesgos, sin importar cuánto tiempo inviertas en decidir entre dos ofertas de trabajo. Ser propenso al riesgo no es una mala cualidad cuando estás buscando cambiar tu puesto de trabajo, pero en algún punto, ¡tendrás que confiar en tu instinto y tomar ese salto de fe!

*Fuente: Robert Walters