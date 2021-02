Amanda Gorman hace historia llevando poesía al Super Bowl

NUEVA YOR, Nueva York.-Amanda Gorman, la poeta de 22 años que causó sensación en Estados Unidos en la ceremonia de investidura del presidente Joseph Biden el mes pasado, volvió a quedar bajo los reflectores en uno de los escenarios más grandes del país, el Super Bowl.

Gorman leyó vía video un poema original el domingo en las festividades previas al partido en Tampa, Florida. El poema, titulado “Chorus of the Captains” (Coro de los capitanes) era un homenaje a tres personas por sus contribuciones durante la pandemia: el educador Trimaine Davis, la supervisora de enfermeras Suzie Dorner y el marine veterano James Martin.

En su lectura, la imagen de Gorman se combinó con imágenes de Davis, Dorner y Martin.

Gorman recitó: “Let us walk with these warriors,/Charge on with these champions,/And carry forth the call of our captains./We celebrate them by acting, /With courage and compassion,/By doing what is right and just./For while we honor them today,/It is they who every day honor us”. (Caminemos con estos guerreros/Vayamos a la carga con estos campeones,/Y realicemos el llamado de nuestro capitanes./Los celebramos al actuar,/Con coraje y compasión,/Al hacer lo que es correcto y justo./Porque mientras los honramos hoy,/Son ellos quienes nos honran a nosotros cada día”).

Que Gorman llevase poesía al Super Bowl fue una coalición casi impensable de gracia y ostentación. Pero a pesar de que el Super Bowl, un rito anual de exceso, era una plataforma poco probable para una poeta, demostró lo mucho que Gorman ha atrapado la atención del país desde la ceremonia de investidura.

Gorman, quien previamente fue la primera Joven Poeta Laureada Nacional, es la persona más joven en recitar un poema en la inauguración presidencial. Su lectura de “The Hill We Climb” (La colina que escalamos) en el Capitolio se volvió inmediatamente una sensación. Un libro ilustrado de su poema ascendió rápidamente a la cima de las listas de los más vendidos. Poco después de la ceremonia inaugural, firmó un contrato con IMG Models, una agencia que representa a supermodelos como Gigi y Bella Hadid, la tenista Naomi Osaka y el dramaturgo Jeremy O. Harris. Esta semana Gorman está en la portada de la revista Time con una entrevista realizada por Michelle Obama.

La participación de Gorman en el Super Bowl estaba planeada antes de la ceremonia de investidura. Ella parecía comprender la rareza de su lectura previa al partido, la primera en la historia del Super Bowl. Y con el potencial de 100 millones de espectadores en la transmisión por CBS, fue un recital de poesía muy concurrido.

“La poesía en el Super Bowl es un logro para el arte y para nuestro país, porque significa que estamos pensando de forma imaginativa sobre la conexión humana, incluso cuando nos sentimos asilados”, dijo Gorman el domingo en Twitter. “Honraré a estos tres héroes que ejemplifican lo mejor de este esfuerzo. Esto va para ellos, para la poesía y para un Super Bowl como ningún otro”.