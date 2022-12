5 consejos para afrontar una entrevista en inglés

Hoy en día, si se está buscando trabajo, es muy posible que los candidatos tengan que enfrentarse a una entrevista en una lengua extranjera como el inglés. La buena noticia es que, si se ha ido seleccionado, es que el currículum presentado ha causado muy buena impresión y se cumple con el perfil que busca la empresa. Solo queda relajarse, respirar hondo y seguir los siguientes consejos



Gracias al currículum que con tanto cuidado se ha elaborado y con la carta de presentación que se ha redactado con alguno de los modelos de cartas gratis de Cartandia, llega el momento de la verdad. Se recibe una llamada para una entrevista de trabajo en inglés. Es inevitable que aparezcan los nervios, por fin se tiene una oportunidad laboral y no quiere dejarse escapar por no dar talla en el nivel oral del idioma.



Tanto si se domina el inglés como si está algo oxidado, ir preparados a la entrevista incrementará las oportunidades de superarla con éxito. Estos son los principales consejos que se deben seguir.



Presentación e información de la empresa



Cuando uno es seleccionado para una entrevista de trabajo, es que ha pasado la primera criba, lo que quiere decir que el currículum ha gustado al personal de selección de recursos humanos. En este sentido, hay que ir preparado con una presentación en inglés, hay que saber expresar todo lo que se ha detallado en esa carta introductoria y en ese idioma, por tanto, se deberá estar capacitado para contestar a las preguntas que puedan ser formuladas al respecto.



Del mismo modo, hay que conocer bien a la empresa para la que se va a realizar la entrevista. Cuantos mas datos se tengan sobre ella, mejor preparado se ira para contestar a las preguntas acerca de la compañía, tales como ¿por qué te gustaría trabajar con nosotros? ¿qué esperas de la empresa? Y otras del mismo estilo.



Aprender vocabulario específico y aprender preguntas claves



Previamente a la entrevista habrá de prepararse para saber expresarse correctamente en inglés, por lo que el estudio del vocabulario relacionado con las entrevistas de trabajo es fundamental. Así mismo, conviene estar preparados con las preguntas más habituales que se suelen hacer en este tipo de situaciones y prepararse las respuestas. Cuanto más preparado se vaya en este sentido, más seguro se contestarán a las cuestiones que se planteen y mayores posibilidades habrá de superar este encuentro de manera positiva.



Algunas de las preguntas claves son: Tell me about yourself, What are your weaknesses? What are your strengths?, es decir, háblame de ti mismo, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, entre otras.



Usar el storytelling durante la entrevista



El storytelling no es otra cosa que el arte de contar historias, y también venderlas. Se trata de comunicar con la intención de buscar siempre la empatía del oyente. Para conseguirlo, hay que trabajar en un discurso convincente que genere sentimientos.



Este tipo de disertación se puede presentar desde diferentes enfoques a lo largo de la entrevista, como cuando se tenga que hablar de las tareas que se realizaban en el trabajo anterior, o ante la pregunta de cómo se gestionó una situación de crisis en alguna de las empresas en las que se haya trabajado en el pasado.



Método STAR



El método STAR (situation, task, action, results) se utiliza para estructurar las respuestas y no perderse a la hora de dar la información con divagaciones que no llevan a ningún lado, salvo a cometer errores innecesarios. Según los expertos en los procesos de selección de recursos humanos, los puntos situación, tarea, acción y resultados deben estar presentes en la construcción de las respuestas habitualmente realizadas por el entrevistador. Un buen momento para utilizar esta estructura es cuando el entrevistador formule una pregunta sobre qué se haría en alguna situación hipotética.



Mostrar seguridad al hablar en inglés



La mayoría de los errores vienen de mano de la improvisación, por eso la entrevista hay que llevarla preparada al máximo. En internet existen muchos recursos para preparar este encuentro en inglés: multitud de videos y recomendaciones sobre las preguntas más habituales, sus posibles respuestas, así como del lenguaje no verbal, que también juega un papel esencial. Por ejemplo, hay que mirar siempre al entrevistador, tanto cuando formula las preguntas como cuando se dan las respuestas. Esta actitud demuestra seguridad y es muy valorada.



Si se tiene la posibilidad de hablar con un nativo es ideal, pero en caso de no poder hacerlo, lo mejor es introducir el idioma como parte cotidiana del día a día para interiorizarlo. Leer en inglés, ver películas en versión original… todo suma a la hora de mejorar el nivel en una lengua extranjera.



Hasta aquí los consejos básicos para preparar esa entrevista en inglés que pueden marcar la diferencia entre conseguir un puesto de trabajo en una empresa o quedarse fuera.