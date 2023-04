5 claves para encontrar el modelo de lentes Ray Ban para nosotros

Si hablamos de lentes de calidad, es imposible no pensar en Ray Ban, una marca surgida en 1937 al desarrollar gafas para la fuerza aérea. Desde entonces, mucho tiempo ha pasado y eso solo ha significado crecimiento para la marca.



Nos interesa hablar de los lentes Ray Ban hombre y de las claves para elegirlos en las tiendas de ropa en línea o en las ópticas oficiales. Desconocer estas indicaciones puede hacer que terminemos con un lente que no sea el apropiado.



A continuación, compartimos cinco claves para buscar un buen par de lentes de la marca en los negocios de ropa en México.



5 claves para elegir lentes Ray Ban



1. Forma de la cara



El primer aspecto a considerar a la hora de comprar lentes Ray Ban hombre es la forma de nuestra cara. Este es el factor principal cuando intentamos encontrar la opción más adecuada para nosotros.



En general, para un rostro cuadrado irán mejor las gafas de esa misma forma, al igual que para un rostro ovalado, algo más redondo. Este es un buen criterio si decidimos comprar en tiendas de ropa online baratas.



2. Considerar nuestros looks



En tanto accesorio, otro aspecto de gran importancia es tener en cuenta la forma en que nos vestimos. Para empezar, las gafas deben combinar con el calzado y el cinturón, con quienes pueden establecer una línea de color.



Es importante tener en cuenta el tono de los cristales y del armazón. También podemos realizar la operación inversa y buscar en las tiendas de ropa en línea prendas que combinen con nuestras gafas.



3. Considerar el uso específico



Luego, una clave de gran importancia está en analizar a conciencia el uso específico de nuestros lentes Ray Ban hombre. Esto tiene que ver con que no será lo mismo un par de gafas de uso general, que uno para esquiar o andar en motocicleta, por ejemplo.



Como dato extra, es una buena idea analizar las condiciones climáticas del lugar en donde utilizaremos nuestras gafas.



4. Tamaño, forma y ajuste



Considerando lo anterior, el siguiente paso es analizar particularmente el par de lentes Ray Ban para hombre que nos interesa. Fundamentalmente, en función de tres aspectos: tamaño, forma y ajuste.

Los dos primeros nos permitirán conocer la protección contra la luz que brindan, en relación a los costados. Mientras que el ajuste tiene que ver con el apoyo sobre la zona nasal, que nos permitirá sentirnos cómodos.



5. Filtración de rayos UV



Dejamos esto para el final, no porque no sea importante, sino porque confiamos en los lentes de sol Ray Ban hombre. Sin embargo, este es un aspecto fundamental, sobre todo si compramos en tiendas de ropa en línea que muchas veces no lo especifican.



Si bien los lentes son accesorios de moda, fueron creados como medio de protección de los ojos, algo que no debe dejarse de lado. Nuestro consejo es que busquemos gafas que bloqueen el 100% de los rayos ultravioletas, para estar tranquilos.

Con estas claves para elegir las gafas Ray Ban hombre adecuadas, sólo quedará visitar las tiendas de ropa en México y podrás encontrar el modelo perfecto.