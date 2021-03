10 tips para volver a vestir después de confinamiento

CIUDAD DE MÉXICO.- Vestir bien es un arte delicado, no hay reglas escritas en piedra ni nada por el estilo, pero sí debes cuidar cada cosa que usas para conseguir un buen look que sea favorecedor y adecuado para cada situación a la que tengas enfrentarte, pero, después de un año en casa, trabajando de Home Office en pijama, pants, hoodies y sin zapatos, es un tema que parece más complicado de lo que debería.

Esto le pasó a muchas personas alrededor del mundo, los pants reemplazaron a los jeans y los pantalones, las hoodies se convirtieron en la prenda estrella (y eso no está mal, pero no puedes vivir en sudadera por siempre) y comenzamos a vestir para nuestra propia comodidad, olvidando que el confinamiento va a llegar a su fin y que, eventualmente, habrá que empezar a vestir bien de nuevo (no es que no te veas bien con unos pants y una hoodie perfecta, pero intenta explicarle a recursos humanos por qué ignoraste de esa manera el código de vestimenta).

Va a llegar el punto en el que vas a tener que ponerte un traje, unos chinos, una camisa y unos zapatos (no pantuflas, no Crocs y no tenis) para salir de casa, lo bueno es que la clave para volver a ser el mejor vestido no es tan difícil y hay unos cuantos tips de expertos para lograrlo sin sufrir demasiado y sin terminar odiando todo lo que tienes en tu clóset.

Sin duda va a ser una transición y un proceso (y se van a derramar muchas lágrimas por todas las tshirts rotas que no se van a poder usar para una junta que no sea por Zoom), pero todo es más fácil si conoces los secretos de los expertos (y con un poco de sentido común). Se dice por ahí que el Home Office llegó para quedarse (así que no te deshagas de tus pants suaves y de tus calcetines con dibujos), pero también vamos a volver a pisar las oficinas, los bares y los salones de las bodas, así que es mejor empezar a tomar cartas en el asunto de la ropa y el bien vestir.

¿Qué puedes hacer para volver a vestir bien después de estar tan cómodo en el confinamiento?

UN ESFUERZO VALE LA PENA

Se trata de dar “baby steps”, no pases de los leggings para correr y los shorts de pijama a un traje de tres piezas, comienza acostumbrarte de nuevo con una pieza a la vez, cambia tu t shirt por una camisa, tu hoodie por una chaqueta ligera o tus pants deportivos por unos chinos.



HAZ LUJO DE CREATIVIDAD

No tienes que volver a vestir como lo hacías antes, ahora que dominas el loungewear busca formas de integrar eso a tu look formal o elegante, convierte una bata en un abrigo, usa una camisa de seda (imitando la de tu pijama) con tu traje y usa tu sudadera favorita debajo de un saco.

LA ROPA CÓMO EL ARTE

Ok, no se trata de que te pongas una camisa con una obra de arte estampada, sino que consideres que las mejores prendas son las que se construyen con cuidado, con procesos artesanales y con la misma atención que una obra de arte, eso es lo que puede ayudarte a encontrar unos jeans que se sientan tan cómodos como tu pijama o un traje que te haga sentir tan bien como tus looks de Home Office.



MEZCLA ESTILOS

Dos palabras: Smart Casual. Ya no necesitas usar prendas serias y formales de pies a cabeza, se trata de combinar distintos estilos, materiales y texturas para crear looks que sean interesantes, adecuados y cómodos al mismo tiempo.

REVISA TU TALLA

No hay nada más incómodo que usar unos pantalones o un traje que te quedan más ajustados de lo que deberían. El aumento de peso por la cuarenta es real, así que es buena idea probarte la ropa para ver si necesitas aumentar una talla, o si simplemente necesitas cambiar por siluetas más holgadas para sentirte bien con tu nuevo cuerpo.



HAZLO DIVERTIDO

Vestir bien no tiene que ser algo cuadrado o serio, la ropa es un reflejo de tu identidad y personalidad, así que recuerda divertirte con lo que uses y ten eso en cuenta cuando no sepas qué ponerte. No tienes que vestir para los demás, tienes que hacerlo para ti y eso significa ponerte lo que te guste aunque los demás no lo entiendan.

PRUÉBATE TODO

Después de un año usando lo mismo, seguramente ya no estás tan seguro de lo que te gusta, así que es momento de experimentar. Antes de comprar o rechazar algo, pruébatelo, imagina con qué podrías usarlo y date la oportunidad de descubrir una nueva prenda favorita.



TEN RESPETO

Esto no es solo por ti, también hazlo por los tuyos. Vestir adecuadamente para la ocasión es una muestra de respeto a las personas y una señal de que algo o alguien te importa, así que, incluso si usarás ropa deportiva, asegúrate de estar bien vestido para la ocasión y de que cada prenda este limpia y en buenas condiciones.

ROMPE REGLAS

Hay reglas que están ahí para ayudarte a hacer las cosas bien, pero hay otras que ya son anticuadas y que son más guías que leyes, así que aprende a romper las reglas cuando crees que ya no tienen sentido. Combina negro con azul, usa tenis con tu traje y pregunta si lo que vas a usar realmente es lo que tu quieres o lo que el mundo intentó imponerte.

NO PIENSES SOLO EN EL TRABAJO

Ok, si necesitas pensar en el trabajo, pero vestir bien no es solo para la oficina, es para una cita, para una reunión con amigos, para una boda, para ir al cine o simplemente para salir a caminar por la ciudad en busca de una aventura. Vestir bien no quiere decir elegante o formal, puede ser casual o sport y significa que, te pongas lo que te pongas, lo vas a usar de la mejor forma y para impresionar.