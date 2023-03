Síndrome de Rebeca: ¿Por qué sentimos celos de las ex de la pareja?

Tijuana, Baja California.- Posiblemente te ha pasado por la cabeza, imaginar a tu pareja viviendo un momento más feliz en su pasado con un ex. En psicología, los celos retrospectivos o síndrome de Rebeca es cuando se compara el pasado afectivo de la relación.

El término síndrome de Rebeca proviene de la novela Daphne du Maurier: Rebeca, la cual fue llevada al cine por Alfred Hitchcock. La historia de amor trata sobre los celos de una mujer a la difunta de su pareja actual.

¿Por qué se sienten celos retrospectivos?

La persona que padece este síndrome tiende a tener una baja autoestima y sentir inseguridades sobre sí mismo.

El psicólogo Oscar Castillero Mimenza comparte en Psicología y mente sobre sufrir el síndrome de Rebeca que: “Esta situación resulta patológica cuando se convierte en un tema recurrente y obsesivo, sin que exista un motivo real para la existencia de celos, pudiendo remontarse al tipo de unión o vinculación que la pareja de quien lo padece tuvo con un o una ex que puede no haber conocido nunca y que no tiene relación en la actualidad o dicha relación no es romántica”.

¿Cómo tratarlos?

Por lo que recomienda trabajar en la autoconfianza o recurrir a un profesional a la persona que lo padece.