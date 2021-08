tachan de grosera a Ariadne Díaz tras defenderse de las críticas por su nuevo look

Ciudad de México.- Ariadne Díaz se convirtió en blanco de críticas luego de su radical cambio de look en el cabello al que bautizó como “color zanahoria”.

A pesar de que la actriz lleva varios años retirada de los sets de televisión, siempre se mantiene al pendiente de sus más de 5 millones de seguidores y en esta ocasión no pasó por desapercibido uno de los señalamientos en contra de su nuevo aspecto.

“El negro te quedaría mejor o un rubio por el color de tus ojos”, indicó un internauta en su publicación. A lo que Ariadne replicó: “Ah ok, pero no ando haciendo encuesta”.

Esto desató las críticas

Esta acción provocó diversas críticas entre sus seguidores, quienes han señalado a la protagonista de telenovelas como “La doble vida de Estela Carrillo” de grosera y prepotente.

Ante el revuelo, Díaz retomó sus redes sociales para aclarar la situación y quedar en paz con sus fanáticos. “Me di cuenta que se armó un relajo ahí porque que si yo fui grosera de ponerle eso… A ver, yo les agradezco todos sus comentarios, los buenos y los malos; los malos los bloqueo y ya. Cuando realmente son insultos o cosas feas o negativas los bloqueo y ya”.

De la misma manera, subrayó:

siento que siempre hay esta cosa, no solamente en las figuras públicas en realidad. Ya de cualquiera que tenga Instagram, que uno sube una foto y pareciera que uno está preguntando qué opinas de lo que ves aquí y la realidad es que no es así. Yo les agradezco mucho cuando me ponen que qué hermosa, que qué linda… La opinión de los demás no modifica lo que yo pienso de mí ni para bien ni para mal. Entonces, todo el tiempo que traiga el pelo así tienen que opinar que cuál otro se me ve mejor. Es que no me importa si se me ve mejor o peor”

Comentarios bloqueados

Posteriormente, Ariadne Díaz destacó que, así como hay gente que tiene derecho a opinar, ella también tiene el derecho de responder, o en su caso, bloquear. “Quien no quiera que no le comenten en la foto bloquea comentarios, quien no quiere que le respondan a un comentario, no comenta y así de fácil. Y si te ofende o lo que sea lo que la actriz pueda decir, la dejas de seguir. Igual yo, si alguien me ofende a mí pues bloqueo y tan, tan, es así de simple. Pero de verdad, nunca dejan de sorprenderme los zafarranchos que se arman con un simple comentario de una persona y con una simple respuesta de mi parte”.

Para finalizar el problema, la artista envió un saludo a la persona que le hizo el comentario en contra y dejo abierta la posibilidad de cambiar de imagen nuevamente en un futuro. “Ya se te hará verme con el pelo más oscuro porque me tengo que retocar cada 15 días y me da mucha flojera. Entonces próximamente regresaré a mi color castaño”.