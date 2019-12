''killjoys make some noise'' Así fue el regreso de My Chemical Romance

LOS ÁNGELES, California.- My Chemical Romance hizo su gran regreso a los escenarios la noche del viernes en lo que fue una velada nostálgica en Los Ángeles, California.

La banda ha vuelto oficialmente por primera vez en siete años. MCR salió a ‘‘desempolvarse’’ y a demostrar que aún llevan la energía y el amor por la música.

Recordemos que fue en Halloween cuando la banda anunció su regreso. Ahora la espera y la preparación emocional finalmente terminaron cuando la banda subió al escenario a las 9:45 p.m. PT para tocar su primera canción.

EL REGRESO DE MY CHEMICAL ROMANCE ES LO MÁS ICONICO DEL 2019 Y DE TODA LA DÉCADA #mychemicalromace pic.twitter.com/Z829p0jThv — andrea ◟̽◞̽ (@Iouistrench) December 21, 2019

Anoche, la banda subió al escenario para ejecutar su prueba de sonido, insinuando un posible setlist para la noche. Poco después, revelaron que las "sesiones improvisadas" de reunión comenzaron en 2017, dejando a Frank Iero soltando pistas frente al público.

El retorno de My Chemical Romance ������ pic.twitter.com/20pC0oF0Db — Playlist Magazine (@Playlistmagmx) December 21, 2019

Ahora, siete años después de abandonar su set en Bamboozle en mayo de 2012, My Chemical Romance se reunió en el Auditorio Shrine. Después de la presentación inaugural del jueves, Iero, Gerard Way, Mikey Way y Ray Toro subieron al escenario con Jarrod Alexander a la batería.

La mejor canción de My Chemical Romance.

pic.twitter.com/vu391MirHp — Skeletox |-/ ��☃️ HOY (@ImSkeletox) December 21, 2019

El grupo comenzó con una nueva cortina adornada con un ángel mientras se reproducían referencias de audio a sus álbumes, incluyendo "Look alive, sunshine" y el diálogo de apertura del video "I'm Not Okay (I Promise)" antes de lanzarse en ‘Three Cheers’ Para la pista Sweet Revenge.

MCR desató los gritos de los asistentes cuando decidieron cerrar el concierto con ‘‘Welcome To The Black Parade’’.