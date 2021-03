Zoë Kravitz y Matt Reeves revelan que terminó la grabación de "The Batman"

ESTADOS UNIDOS.- Tras algunos tropiezos dentro de la filmación de “The Batman”, el proyecto finalmente terminó las grabaciones en Londres. Así lo confirmó tanto el director Matt Reeves, como Zoë Kravitz, quien dio vida a Selina Kyle/Catwoman.

El director del filme compartió una claqueta con el nombre “The Batman”, guardada en un cajón, marcando el final del rodaje. Minutos después, la actriz compartió la imagen acompañada con el mensaje: “Y ese es el final para el murciélago”.

Aunque inicialmente se planeaba que el estreno del filme fuera en octubre de este año, los Estudios Warner Bros. decidieron retrasarlo hasta el 4 de marzo del 2022. Esto debido a la pausa que trajo consigo la pandemia del COVID-19.

A pesar de que la producción se reanudó algunos meses después, en septiembre tuvo que ser suspendida una vez más, debido a que Robert Pattinson dio positivo a la prueba de para el virus del SARS-CoV-2.

Los estudios no quisieron comentar sobre la salud de ningún miembro del staff, y solamente compartió esta declaración: “Un miembro de la producción de ‘The Batman’ dio positivo en la prueba de COVID-19 y se está aislando de acuerdo con los protocolos establecidos. La filmación se detiene temporalmente”.

No obstante, The Hollywood Reporter (THR) confirmó a través de otras fuentes de alto nivel que fue Pattinson, quien había dado positivo. La filmación se había retomado hace únicamente tres días tras una pausa de cinco meses y medio.

Pero después de dos semanas todo volvió a la acción y el rodaje se volvió a comenzar. “Luego de una pausa por precauciones de cuarentena por COVID-19, la filmación de ‘The Batman’ se ha reanudado en el Reino Unido”, dijo en un comunicado un portavoz de Warner Bros.

Robert Patinson es el protagonista de la nueva saga de Batman.

La filmación a cargo de Reeves se había reanudado en el norte de Londres tres días antes de que el test diera positivo, tras haberse suspendido a mediados de marzo, junto con docenas de otras películas y programas de televisión debido al coronavirus.

Por otro lado, la revista Variety informó que durante esta suspensión hubo miembros del equipo que trabajaron en la construcción de los sets y accesorios en los estudios Warner Bros. en Leavesden. Pero las personas del equipo de filmación que estuvieron en contacto con Pattinson estuvieron en cuarentena.

A finales de agosto pasado, durante DC Fandome, Reeves explicó al público que solamente tenían un pequeño porcentaje filmado. Pero aún así, vio al evento como una oportunidad increíble de mostrar al mundo el material con el que ya contaban.

Robert Patinson

“Solo hemos filmado el 25% de la película, pero no había forma de que no pudiera mostrar parte[...] Esta no es una historia de sus orígenes, pero lo conocerán en los primeros días. Muchas de las otras historias mostraron que tenía que dominar su miedo y él mismo, para convertirse en Batman. [Pero en esta película] lo conocemos en medio de este experimento criminológico y lo vemos cometer errores”, adelantó Reeves.

Estos errores tendrán consecuencias en las vidas de personas inocentes y las consecuencias serán mortales, de acuerdo con Reeves. Es por eso que estos primeros pasos los tomará personales.

“No está teniendo el efecto que él quiere, es entonces cuando comienzan a suceder los asesinatos. Esta historia épica de corrupción en Gotham: ¿Dónde se sentó (su) familia en eso? Al final, es muy personal para él”, agregó el cineasta.