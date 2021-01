Zague presume vacaciones de invierno en Brasil acompañado de sus mellizos

MONGAGUÁ, BRASIL.- Si Luis Roberto Alves dos Santos, mejor conocido como Zague, ha sido un hombre entregado a su carrera en el fútbol, lo ha sido aún más en su papel de padre de Leonardo y Paulo, los hijos que procreó con Paola Rojas.

Retirado hoy de las canchas, el comentarista deportivo ha sabido alternar este importante parte de su vida con su faceta profesional, convirtiéndose además en inspiración para sus hijos, pues los gemelos están ilusionados con seguir sus pasos en el futbol.

No es un secreto que estos pequeños gemelos heredaron de su papá la pasión por el futbol, de hecho, jugaban en el club de su escuela. En junio del año pasado, con motivo del Día del Padre, se llevó a cabo un torneo y los pequeños no sólo participaron de manera entusiasta, sino que resultaron victoriosos.

“¡No existe algo más gratificante que compartir con mis campeones sus conquistas! Los amo”, escribió Zague entonces. Ahora, padre e hijos han cruzado las fronteras en una inolvidable aventura que los ha llevado a las las raíces de la ex estrella del América, pues según ha mostrado él en su Instagram, viajaron a Mongagua, en Brasil, de donde su familia es originaria.

El ahora comentarista deportivo, ex futbolista y ex pareja de Paola Rojas vive separado de su familia, pero mantiene una estrecha relación con sus pequeños hijos, que hoy por hoy se ven más unidos al brasileño, para muestra las imágenes compartidas por el ex seleccionado nacional en sus redes sociales.