Zack Snyder podría trabajar en otra cinta del DCEU bajo esta condición

ESTADOS UNIDOS.- Parece ser que la controversia acerca del corte de Snyder de ‘‘La Liga de la Justicia’’ no piensa esfumarse, esto a pesar de que ya pasaron más de dos largos años desde su estreno en cines.

Dicho esto, los fanáticos no parecen estar dejando ir el ‘‘Snyder Cut’’ hasta que realmente lo vean con sus propios ojos, ya que algunos de los actores y el equipo de la película han tenido la oportunidad y circulan informes que dicen que la versión mítica de ‘‘Justice League’’ definitivamente está de vuelta en la mesa y podría terminar viendo la luz del día como una estrategia de marketing, en caso de que los números de suscriptores de HBO Max no alcancen los objetivos iniciales, según información de We Got This Covered.

Por si fuera poco, Warner Bros. incluso está considerando permitir que el cineasta adapte una de sus propiedades de cómic nuevamente, pero siempre y cuando se realice fuera del DCEU.

Según anuncia el portal, fuentes cercanas agregaron que Snyder y algunos superiores en el estudio han retrasado las conversaciones sobre su regreso al mundo de DC y han discutido que le dirija una película independiente fuera de la continuidad principal, similar al Joker de Todd Phillips.

Si bien no hay más información en este momento con respecto a qué tipo de proyecto Snyder podría tener en mente, sería un cuento al estilo de Elseworlds y se dice que al director se le permitirá ir "tan oscuro y salvaje como él quiere "con la película.