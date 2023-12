Zac Efron recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

HOLLYWOOD.- El actor Zac Efron fue distinguido con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento otorgado por su contribución a la industria del entretenimiento. La productora del Paseo de la Fama expresó satisfacción al honrar a Efron por su evolución desde sus inicios en Disney hasta consolidarse como actor en diversos roles.

Originario de San Luis Obispo, Efron alcanzó la fama con "High School Musical" en Disney Channel y se prepara para presentar próximos proyectos, incluyendo "The Iron Claw" y "A Family Affair" en Netflix, así como colaborar con Peter Farrelly en "Ricky Stanicky". Su incursión en la producción televisiva con la serie "Down to Earth" le valió un Emmy en 2021.

Durante la ceremonia, Efron expresó agradecimiento por la colaboración con Matthew Perry durante el rodaje de "17 Again" en 2009. Señaló cómo trabajar con Perry influyó en su carrera y mencionó su disposición a interpretar a Perry en una futura película biográfica, conforme a los deseos expresados por Perry antes de su fallecimiento en octubre. Efron reconoció la tutoría de Perry y su impacto en su desarrollo profesional.

La contribución de Efron al entretenimiento y su respaldo a causas benéficas, como Cool Earth y NRDC, se destacan. Con múltiples premios, incluyendo un Emmy, Efron continúa su trayectoria en la industria del entretenimiento. La ceremonia cierra el año en el Paseo de la Fama, rindiendo homenaje a uno de los talentos más destacados de Hollywood.