Zac Efron podría ser el próximo 'Jack Sparrow'

ESTADOS UNIDOS.- Todo parece indicar que Disney estaría planeando retomar la franquicia de ‘Piratas del Caribe’, y quien se apuntó para interpretar a Jack Sparrow es Zac Efron.

“Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, la última entrega de la saga que se estrenó en 2017, logró recaudar 794,9 millones de dólares en taquilla, sin embargo la crítica no fue nada favorable, por lo que Disney decidió hacerla a un lado.

Ahora la compañía desea retomar la historia pero en esta ocasión como una precuela, la cual girará en torno a un joven Jack Sparrow.

Por lo que Disney estaría buscando un actor para que interprete a Jack Sparrow en su juventud, y puede que ya lo hayan encontrado. Según información de We Got This Covered, el estudio tiene la vista puesta en Zac Efron para que interprete a este popular pirata.

Se cree que el actor no se negará cuando el estudio le haga la tentadora oferta, ya que pertenecer a una de las sagas más exitosas de Disney e interpretar a uno de los piratas más populares de todos los tiempos, no es algo fácil de rechazar.