Yuya habla de la maternidad con emotivo video

CIUDAD DE MÉXICO.- Mariand Castrejon se ha convertido en una de las ‘influencers’ con mayor popularidad en YouTube, con más de 10 años de trayectoria ha superado los 30 millones de seguidores en la plataforma.

Aunque Yuya mejor conocida por sus fanáticos, solía ser una de las más activas en sus redes sociales, desde la llegada de su bebé ha decidido enfocarse totalmente en su maternidad y disfrutarla al cien por ciento.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Mariand compartió un emotivo momento a lado de su hijo Mar, en el que ambos se encuentran disfrutando de un parque lleno de árboles

Además la YouTuber aprovechó para enviar un emotivo mensaje sobre la maternidad, donde reconoció que esta etapa la ha llevado a disfrutar un poco más de su vida a lado del menor.

Siempre amé vivir, pero desde que Mar y yo nos encontramos, la vida me parece más simple.Incluso yo me siento más simple.Me rio más fuerte y me rio por dos.Te amo mi humanito, gracias por lo qué haces conmigo” se puede leer en la publicación.