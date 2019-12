Yuridia llama ''gente metichona, ignorante y envidiosa” a seguidores

HERMOSILLO, Sonora.- Yuridia no la ha estado pasando del todo bien y es que, aunque recién unió su vida en santo matrimonio, la cantante ha tenido problemas con los medios y ahora hasta con los fanáticos.

Todo comenzó cuando un usuario de Instagram aseguró que su esposo “ya no tendrá de qué preocuparse por nada el resto de su vida”, refiriéndose a que Matías Aranda viviría de la fama de su esposa.

Yuridia no se quedaría de brazos cruzados y respondería inmediatamente:

“Me molesta que hablen así de mi marido, que estoy segura trabaja más que nosotros tres juntos, por algo están aquí metidos en Instagram, por eso él no postea, porque le valen mi kilos de… El compartir o no, cosas con gente que no conoce”, comentó la cantante.

Pero Yuridia apenas comenzaba, pues continuó demostrando su molestia ante las críticas que recibió por ocultar detalles de su boda, por lo que puso en claro que ella no quería compartir nada ‘‘con gente metichona como ustedes, gente ignorante…y sobre todo envidiosa”, expresó.

Tras ese intercambio de declaraciones la cantante decidió limitar los comentarios de Instagram.