Yuri predice un futuro desesperanzador para la humanidad: "este planeta no va a durar mucho"

CIUDAD DE MÉXICO.- En una reciente entrevista para el programa "Sale el sol", la reconocida cantante veracruzana Yuri compartió sus preocupaciones sobre el futuro del planeta y la humanidad, expresando su visión pesimista en cuanto a los cambios que podrían acontecer en el año 2024.

Yuri destacó los problemas ecológicos, las guerras y los desastres naturales que han marcado los últimos meses como indicadores de un futuro sombrío.

La artista sugirió que, según su interpretación de los textos bíblicos, estamos viviendo los últimos días de la existencia tal como la conocemos.

"Para mí, creo que esta es la última generación de este planeta, por lo que conozco lo que dice en la Biblia, este planeta no va a durar mucho porque ya no aguanta", declaró Yuri durante la entrevista.

La cantante mencionó el calentamiento global, los desastres naturales y las tensiones en lugares como Israel como factores que contribuirían a la inestabilidad global.

Yuri instó al público a prepararse espiritualmente para lo que pueda suceder y compartió su propia experiencia como mujer cristiana.

"Si tú no te agarras de Dios, no vas a poder subsistir; yo como mujer cristiana, me estoy preparando espiritualmente, estoy preparando a mi hija", afirmó la intérprete, instando a sus seguidores a hacer lo mismo.