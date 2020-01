Yuri confiesa que nunca se ha hecho una cirugía estética

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuri podrá cambiarse de peluca como lo hace de ropa, colgarse hasta el molcajete, pero a sus 55 años todavía no se ha hecho ninguna cirugía estética.



La cantante dijo estar a favor de "darse una manita de gato", siempre y cuando no cambie las facciones de las personas.



Se vale hacerte tus arreglitos porque hay algunos que te quedan bastante bien. Yo uso mucha aparatología, creo que eso es bueno y se vale, más en una artista", señaló.



"Pero creo que ya se está abusando de esos arreglitos, tanto que ya cambia tu personalidad, tu físico. Hasta las (estrellas) de Hollywood, dices: '¿Cómo? Era tan bonita y ahora parece monstruo'".



Opinó que cuando una mujer exagera en cambiar su físico es por una falta de autoestima.



"Tú ves a Meryl Streep y dices: '¿Cómo fue? ¡La vieja no envejece! ¿Qué le pasa?', porque son mujeres seguras.



Hay tanta inseguridad que ella cree que por eso están matando mujeres.



"Pégame y mátame, pero no me dejes. A mí perdóname, a mí un hombre me da una cachetada y yo le volteo el hocico, pero en tres segundos".



Yuri aseguró que nunca permitiría que un hombre la golpeara.