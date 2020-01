Yuri aconseja las artistas envejecer con dignidad

Yuri fue cuestionada por los recientes ataques que ha recibido Ninel Conde con respecto a su rosto, pues luego de darse a conocer un video de la cantante, muchos aseguraron que tenía la cara como Lyn May.

A pesar de que la jarocha manifestó no tener nada que decir sobre la controversia que vive Ninel al respecto de su apariencia física, aseguró que hay artistas que se exceden en las cirugías estéticas.

“Hay algunas artistas porque me he enterado por los doctores que yo pregunto, que les dicen ‘ya no te pongas más… (y ellas) no, métale’, y ya parecen Quico”, comentó.

“Yo creo que ya artistas que ya se pasan, de tanto relleno, o los doctores no respetan, de verdad les cambian la cara… yo creo que sí se vale que te hagas tus retoques, que se haga la cirugía, tus aparatos, tus rellenos, tu botox”, añadió.

Por último, también aconsejó a sus colegas a no recurrir con los médicos que ofrecen sus servicios a cambio de promoción, además que acepten su edad.

“Hay que saber envejecer, y si se vale que se hagan sus retoques, pero con moderación… hay muchas que ya no son ellas, son otras personas, yo no critico a nadie, ustedes ya saben quiénes”, remató.