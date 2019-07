Yoss Hoffman pierde seguidores tras altercado 

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de la polémica en una lancha en la que la youtuber Yoss Hoffman, mejor conocida como YosStop, y amigos denigraran a un capitán y se ganaran el repudio en las redes sociales, la joven también se vio afectada en el número de seguidores de su cuenta de YouTube.

La influencer contaba con un total de 8 millones 753 mil 032 suscriptores, los cuales empezaron a bajar de manera drástica.

Al día de hoy, 30 de julio, el número se seguidores es de 8 millones 746 mil 102.

Ante las fuetes críticas, luego del incidente, YosStop puso también cerró la cuenta de Twitter, sin embargo luego la volvió a abrir.

Este fin de semana Yoss Hoffman compartió un video donde se muestra a los prestadores del servicio discutir con sus compañeros al grado de intercambiar empujones.

YosS Hoffman: NACO significa sin educación.



Also YosS Hoffman: pic.twitter.com/jCoKt44zPI — Ottoniel (@Ottoyanez) July 29, 2019

Las quejas de otros usuarios empezaron cuando la joven realizó una publicación en la que dijo que nada justifica la violencia: "le puedes decir lo que quieras pero meterse con la integridad física de alguien es lo más bajo y naco de este mundo, si, naco significa de poca educación".

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

Tras esto YosStop ha publicado en su cuenta de Instagram una serie de videos donde ahonda más en esta problemática y las críticas que ha recibido en Twitter, donde la han llamado "Lady Yate" y "Lady Sabritones", esto último porque en uno de los clips que compartió se ve a un hombre sosteniendo una bolsa de las frituras.

Hoy tuvimos una muy mala experiencia con un yate de nombre “Valentina” donde el nandertal del capitán nos dio un trato pésimo desde el inicio y al final terminó jaloneando y empujando a nosotras las mujeres y soltando golpes a mis amigos. pic.twitter.com/rDxyPD5Hrd — YosS Hoffman (@YosStoP) July 28, 2019

Hoffman aseguró que algunos usuarios la criticaban "desde sus cuentas fakes" y que había mucha gente "muy encabronada porque le cantamos la canción de 'Puto' a un capitán y porque había alguien con unos sabritones, cosas de nacos, comer papitas es de nacos".

La youtuber dijo a sus seguidores que no se preocuparan por ella porque "estoy acostumbrada a la gente estúpida, a la gente que tira mierda por tirar mierda a lo pendejo".

Sobre las críticas que recibió sobre por qué no se bajó del yate si desde el principio la trataron mal ella respondió que fue porque los tuvieron "como una hora parados en medio del mar" y que "ni modo que me aventara en medio del mar y me fueron nadando de regreso".