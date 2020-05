YosStop habla sobre polémica en la que la acusaban de "falsa feminista"

CIUDAD DE MÉXICO.-Yoselin Hoffman, mejor conocida como "Yoss" por sus canales de Youtube YosStop y JustYoss, se vio involucrada en una polémica el día de ayer en las redes sociales, cuando una chica llamada "Ainara" la acusó de denigrarla verbalmente a través de uno de sus videos titulado "Patética generación", sobre todo cuando ella había sufrido un ataque sexual.

Como dicen, el que nada debe, nada teme, y jamás haría algo con la intención de querer dañar a una niña que es víctima de violación o algo así al contrario, la defendería. He hecho otros videos donde defiendo casos donde hay violencia intrafamiliar, de pareja, o cosas de ese estilo, me levanto, me pongo enfrente de esas personas y las animo no dejarse; pero obviamente la gente va a tomar lo primero que viene o que lee, o un simple Tik Tok y va a atacar por algo tan chiquito como es eso y borran todo lo bueno que has hecho", dijo la youtuber.

"Yoss" explicó que se trata de un video que ella subió a su canal JustYoss en agosto de 2018, pero que se retomó debido que Ainara lo tomó para un Tik Tok hace dos días, para hablar de su supuesta violación, pero asegura que lo sacó de contexto y esto lo hizo viral.

"El video se trata de una pelea física y verbal entre unas niñas, entonces está fuera de contexto todo lo demás, sí llegué a hablar del video (donde la joven aparece en situaciones sexuales) porque en su momento lo vi, pero yo ni idea de que eso fuera una violación, de hecho, nadie lo estaba diciendo".

"En mi video les puse la conversación donde estas niñas se están peleando sobre quién es más pu…, quien es más zorra, entonces todo el problema se deriva de ahí y ocasiona que lleguen a citarse en un parque, golpearse, grabarlo y subirlo; realmente eso era el enfoque del video, de lo innecesario que es llegar a esos extremos e incluso al final le digo a la chica (que le compartió información) que si esta niña (Ainara) es pu… o no, está en su derecho y puede hacer con su vida lo que quiera".

La influencer señaló que, si utilizó palabras fuertes como "puta", "pendeja" y "zorra", fue porque en ese nivel de lenguaje se estaban manejando las dos involucradas, además de que su contenido llega al público adolescente y joven y por lo tanto debe usar su mismo vocabulario.

"No tanto para denigrar o desprestigiar a alguien, porque realmente el video no iba en contra de ella ni de la otra, iba en contra de la actitud de todos, tanto de ella, de la otra, de los golpes, de los hombres; al final del video dije que lo que más me repele de esto son los hombres, porque no hay ninguna caballerosidad, ninguna educación, que permiten esto y además incitan a que las mujeres se golpeen más y hagan todas estas cosas".

Otros de los detalles que ha desatado polémica en las redes sociales, y que le ha generado muchas críticas a "Yoss" incluso de colectivos feministas como Las brujas del mar, es que ella le pide a la joven aludida que le envíe su denuncia sobre la violación que sufrió, para retractarse de lo dicho en el video e incluso ayudarle a evidenciar a sus agresores.

"Yo no tenía idea que ese video fuera supuestamente una violación y de ser así es algo muy grave. Mi tuit iba dirigido a, no sólo te pediría disculpas porque obviamente no me puedo ni imaginar estar en esa situación, que esto se haga más grande, salir en videos y en todos lados, porque ella salió en la televisión e hizo público su caso, pero hablando exclusivamente del 'bullying'; entonces un año después resulta que no sólo era eso sino violación, ahí ya cambia todo el contexto, porque pareciera que mi video se torna como en contra de ella. Si esta información hubiera sido de entrada 'este video es de una niña que está pasando por esto (una violación)', yo ni lo toco porque no subo este tipo de contenido a Youtube".

También porque sabe que son acusaciones que se hacen a la ligera y que pueden no ser ciertas, pero de igual manera para decirle no sólo a Ainara sino a quienes pasen por lo mismo que, si ya levantaron la voz y dieron a conocer su caso, también hagan su denuncia ante las autoridades y ella desde su trinchera apoyarlas.

"Pero sí necesito que me ayudes, que me des material, incluso que me cuentes. Yo le escribí a la chavita y nunca me contesto, me dijo por Twitter que me iba a mandar la denuncia y nunca me mando nada. Esta misma herramienta, mi video, que está diciendo que la hace sentir mal, yo se la ofrezco para rectificar, desmentir, platicar e incluso entrevistarla para que nos diga su versión, pero ella no lo quiso así".

Sobre las conversaciones y videos que subió a su cuenta de Twitter sobre "Ainara", donde distintas personas le dicen que es una chica conflictiva y que miente sobre lo que dice le paso, asegura que es material que la propia gente le ha hecho llegar para que se defienda y que vean que las cosas no son como creen.

"Yo no son quien para decir sí es así o no es así, sólo ella sabe cómo es realmente y a lo mejor alguien muy cercano a ella, pero ella está demostrando que lo que está diciendo no es verdad y además agarró trozos de mi video para sacarlo de contexto y lo relacionó con la palabra violación, que nada tenía que ver".

"Busqué como defenderme un poco, decir 'oigan yo no hablé de una violación y de ser así pues me disculpo', pero no me están dando herramientas ni la niña quiere cooperar para hacerlo. No pretendo seguir con esto o hacerlo más grande, a lo mejor ella de aquí puede hacer más videos o hacer más cosas, no lo sé, yo ya dije todo lo que tenía que decir. Me parece muy grave hacer este tipo de cosas, jugar tan a la ligera con una violación, hacerlo en un Tik Tok como de una manera chistosa".

A partir de esta experiencia "Yoss" asegura que cuidará más las palabras que usa en sus videos y con la información que le llega, aunque señala que el material de este caso estaba confirmado, pero fue Ainara quien hasta ahora cambió su versión. Tampoco le angustia las críticas e incluso los insultos que está recibiendo en las redes sociales.

"No es la primera vez que los recibo, lo tomo de quien viene, de gente que no conozco, que no me importa. Yo sé la persona que soy, cómo soy y me pueden decir misa y la verdad es que no pasa nada, esto va a pasar como todo, pasa una semana y ya es tendencia otra cosa".