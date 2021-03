YosStop despotrica contra las feministas: “Movimiento hipócrita”

CIUDAD DE MÉXICO.- Apenas el año pasado YosStop se presumía en las marchas del 8 de marzo, e incluso se tomó una fotografía del recuerdo.

Ahora, la youtuber despotricó contra el movimiento feminista, luego de no contar con su apoyo en sus acusaciones por pornografía infantil y violación equiparada.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Yoss Hoffman, su verdadero nombre, enfrenta una denuncia por parte de Anaira “N”, luego de que la influencer publicara en su canal de YouTube un video en el que es violada por cuatro adolescentes. No sólo compartió sus datos personales, sino que la revictimizó al decir que la agredieron por ser “de moral muy muy distraída”.

Los cargos contra YosStop podrían darle una penalidad de 14 años de prisión, ya que al momento del ataque Anaira “N” era menor de edad, por lo tanto se le imputa el cargo de pornografía infantil y violación equiparada.

Ahora, la youtuber criticó que, en pleno 8 de marzo, no sólo fue rechazada por los movimientos feministas, sino que despotricó por el hecho de que “sólo a ella se le ataque” y no a los cuatro adolescentes que violaron a la víctima.

¿Movimiento noble? Movimiento hipócrita, atascado de mujeres incongruentes. ¿Con qué cara representan a las mujeres utilizando mi cara como su panfleto de una violación? Y que casualidad que lo hicieron días antes del día de la mujer”, criticó en un video de su canal.

“Sólo buscan publicidad, evidentemente, además de dañarme mediáticamente, de dañar mi imagen, me parece mucha casualidad que fueran a hacer su denuncia y al minuto le tomaron la foto y la subieron a las redes sociales, ¿con el propósito de qué? Está clara la cizaña y bajas intenciones que esto conlleva. Una denuncia mal escrita, sin pies ni cabeza”, continuó.

YosStop concentró la atención del video en despotricar contra aquellos que prefieren manchar su nombre en vez de irse en contra de los violadores.

“Y me pregunto, ¿y la cara de los agresores? ¿Dónde está los que le hicieron tanto daño a esta persona? ¿Dónde están los que grabaron su video y lo hicieron virtual? ¿Dónde están? Quien sabe, eso no importa. Lo que importa es esta, esta figura pública para darle la atención. A ellos no los comparten. Los agresores no son importantes, al menos no para ellas. Porque la importancia me la están dando a mí”, comentó.

“¿Por qué todos hablan de mí en lugar de ellos? ¿Qué tiene la sociedad? ¿Se dan cuenta de lo mal que están? Ellos solitos desvirtúan su movimiento, y no me refiero a todas las feministas, me refiero a estos colectivos que se atrevieron a poner sus logos para darse publicidad con ese caso”.

Incluso llegó a decir que lo que hicieron los movimientos feministas está mal, pues no debieron publicar su denuncia cuando aún no procedía.

“Lo que hicieron es ilegal, subieron una denuncia que todavía no procede utilizando mi nombre, mi imagen completa, es ilegal, eso sí es ilegal”, criticó.

Sobre las acusaciones, negó que se burlara de ella, a pesar de que en múltiples ocasiones de los 16 minutos de video la llamó “p*ta”.

“Mi video no se trata de eso, no me burlé de eso jamás porque nunca estuvo en el contexto. A esta persona le ofrecí mi ayuda, mis redes, mis medios para ir en contra de sus agresores y ella con muchísimo gusto aceptó y me dijo ‘claro que sí’. Yo nunca dije su nombre completo, ella solita salió a darse publicidad de que era ella la del video. ¿Saben qué pasó? Que nunca me mandó su denuncia porque nunca existió hasta apenas hace menos de una semana y me utilizó a mi como su publicidad”, expresó Yoss Hoffman.