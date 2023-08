Yolanda Andrade es el blanco de las amenazas de Laura Zapata porque cree que Vero Castro debería haberla embrujado

Luego de que Yolanda Andrade, la presentadora de Montse & Joe, sufriera un aneurisma en mayo y aún se recupera, Laura Zapata no pudo expresar su descontento con la presentadora y asegurar que ella tiene la culpa de sus problemas de salud.

Durante la entrega de un premio en el Senado de la República, la hermana de Thalía no dudó en despotricar contra Andrade y al escuchar su nombre inmediatamente dijo: “No sé mi amor, yo creo que cuando tú avientas dardos o un búmeran, el búmeran da vueltas y se regresa a cortarte la cabeza”.

Cuando una de las periodistas la cuestionó acerca de los comentarios sobre “si le había hecho la 'Macumba' Verónica Castro, es decir que, si le había hecho brujería a Yolanda, la villana de las telenovelas respondió: “No, Verónica es una reina, pero se lo merecería".

Y ante el comentario directo de si Yolanda “se merecería todo lo que le pasó”, Zapata solo dijo: “Oye, mi amor, ¿cómo es posible hacer lo que hizo con Verónica Castro?, ¡qué asco!”, señaló.

Por otra parte, Zapata fue cuestionada por su hermana Thalía, con quien afirmó no tiene contacto desde hace meses por culpa de Andrade, por lo que en este sentido, no sabe si felicitará a la famosa actriz por su cumpleaños.

Qué bueno, gracias por recordármelo, si me acuerdo el sábado le mando una felicitación, ah no, la tengo bloqueada. Yo creo que no me habló por eso (el día de mi cumpleaños) … Claro mi amor (que la tengo todavía bloqueada). No se acuerdan, fue porque no le puso un alto a ya saben quién (Yolanda Andrade)”, sentenció.