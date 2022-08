Yolanda Andrade denuncia ser víctima de bullyng por su orientación sexual

Ciudad de México.- La conductora Yolanda Andrade estuvo con la prensa para aclarar algunos temas controversiales durante su estadía en la alfombra roja que se llevó a cabo por el homenaje para Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes.

Aunque la presentadora se ha mostrado abierta para hablar sobre su vida privada, esta vez reveló que su orientación sexual la ha llevado a ser víctima de bullyng en las redes sociales.

El bullying no es un juego es una campaña que yo tengo con Thalía, y queda muy claro que el bullying no es un juego, por primera vez se mete la bandera y me llaman de todo, pero no me… es que si me dices lesbiana no me voy a ofender porque lo soy”