¿Yolanda Andrade dejará el programa de "Montse y Joe"?

Hermosillo, Sonora.- Tras anunciar su hospitalización, la conductora y actriz Yolanda Andrade dejó preocupados a todos sus seguidores, quienes día a día esperan nuevas noticias sobre su estado de salud. Recientemente, la conductora del programa Montse & Joe reveló que su padecimiento se trata de un aneurisma que le ha dejado varias secuelas. Por lo mismo, ha tenido que interrumpir algunos compromisos laborales.

Andrade compartió un poco acerca de su proceso de recuperación para el medio Infobae México, donde explicó lo siguiente:

“Es muy largo, estoy cansada y quiero agradecer a la empresa y a la producción que me hicieron el favor, porque nosotros nunca hemos faltado a trabajar en 23 años, incluso hemos grabado en el hospital”. Dijo, y en cuanto a su falta de presencia en el programa, agregó: “Ayer no vine porque estaba con las cosas del tratamiento, hoy no puedo trabajar. Ahorita para mí el trabajo no es la mejor terapia, quiero descansar”.

Los usuarios en redes sociales no han dejado de circular rumores de que la conductora tuvo que renunciar a su puesto de trabajo. Ante la polémica, su compañera Montserrat Oliver tuvo que salir a desmentir todas las habladurías.

Sigue haciéndose estudios en el hospital. Ya está mejor, pero aún no la han dejado salir y por eso no está con nosotros hoy. No es que haya dejado el programa. No es que no la queramos, pero necesitamos que se recupere", explicó momentos antes de dar inicio con el programa de hoy, 10 de mayo.

 

Daniela Magun, quien es una de las conductoras del exitoso programa "Netas Divinas", ocupará temporalmente el lugar de Yolanda Andrade.

