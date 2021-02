"Yo siempre he estado con los brazos abiertos", Le dice Frida Sofía a Alejandra Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- Frida Sofía se mostró muy sensible ante las recientes declaraciones de Alejandra Guzmán , quien en días pasados confesó tener la necesidad de abrazar a la joven, a pesar de toda la guerra de declaraciones que tuvieron en los últimos meses.

“¿Qué quiere un abrazo no?... o algo así… Yo siempre he estado con los brazos abiertos, yo he vivido en el mismo departamento que ella me dio, gracias, muchísimas gracias por darme ese hogar que sí valoro con toda el alma… pero nunca ha ido, ojalá un día en serio me quiera abrazar, sabe en donde estoy… ella sabe que siempre la voy a amar, pero también me toca a mí amarme”, dijo conmovida durante la entrevista brindada al programa Un Nuevo Día.