"Yo no uso bótox y tú deberías ser más amable", responde JLo a fan

CIUDAD DE MÉXICO.- Jennifer Lopez ha negado por completo el haberse sometido a algún tipo de intervención estética en su vida, así como el haberse inyectado bótox.

Sus declaraciones se dieron debido a que un usuario de Instagram le comentó en una reciente publicación que "definitivamente tiene la cara inyectada con botox", a lo que por supuesto, la diva del pop no se quedó callada.

Y es que la artista había compartido una imagen haciéndose una sesión de belleza. Sus fans, como suele pasar, la llenaron de piropos y comentarios positivos.

Pero, hubo una mujer a la que no le gustó y no le creyó mucho.

"Miren esta belleza. Me acabo de quitar la máscara y honestamente no puedo ver una línea en mi cara. Está brillante, hermosa, apretada y deliciosa", posteó JLo.

Sin embargo una supuesta fan le replico:

"¿Puedo mencionar que las cejas y la frente no se mueven en absoluto cuando hablas o intentas expresarte? Definitivamente tienes botox... y mucho”..

A lo que la cantante contestó: "Por vez número 500 millones... ¡Nunca me he puesto botox, ni algún tipo de inyectable o cirugía! Solo digo."

"Es sólo mi cara. Nunca he hecho ningún botox o inyectables o cirugía. Te doy un consejo: tratá de ser más positiva y amable con lo demás. No pierdas tu tiempo tratando de derribar a otros y eso te mantendrá joven y hermosa también".

Esta no es la primera vez que Jennifer niega algo así, pero al parecer, a la actriz le siguen pesando ese tipo de acusaciones.

Hablar sobre botox parece ser un tema delicado para Lopez, quien reveló recientemente que un exnovio la animó a probarlo cuando ella solo tenía 23 años.

"De todos modos, no me gustaban las agujas, pero el novio decía: "Sí, deberías empezar. Yo hago eso". Yo estaba como, "No, gracias" ", recordó. "Y me pregunto qué me hubiera pasado si hubiera comenzado con botox a los 23, cómo me vería ahora. Mi cara sería una cara totalmente diferente hoy."

La cantante asegura que en lugar de recurrir a un procedimiento, atribuye al aceite de oliva y al protector solar como los dos factores principales de su belleza eterna.