"Yo no la conocía": Rebecca de Alba niega haberle bajado a Luis Miguel a Mariana Yazbek

CIUDAD DE MÉXICO.-Rebecca de Alba negó rotundamente haberle bajado a Luis Miguel a la fotógrafa Mariana Yazbek.

En entrevista con Yordi Rosado la modelo y conductora dijo que las cosas no son como se cuentan.

"Yo no la conocía, ni lo conocía a él, en el 85. Yo más bien a Luis Miguel lo conocí, ya de empezarlo a tratar, en el 92, y antes de eso, en algún momento, yo creo que fue en Valle de Bravo coincidí con Mariana, porque recuerdo quería hacerme fotos con ella, pero yo no tenía nada que ver, ella ya había terminado con Luis Miguel", contó.

Agregó:

"Yo no conocía a ninguno de los dos, pero les encanta el chisme. Es que la lealtad es muy importante, más allá de que si anduviste o no, las relaciones más fuertes son cuando sí llegas a crear una amistad de lealtad, de profundidad y a largo plazo. Mucha gente ve a los novios como trofeos, y la cosa no es así".

Rebecca agregó que en el amor ha pasado de todo, desde andar con feos que la trataban mal, hasta no ser correspondida, que le pusieran los cuernos, y que se le desaparecieran los "novios".

"Soy la novia fugitiva", afirmó.

Cabe recordar que hay muchos rumores en torno al romance entre ella y "El Sol".

La periodista Claudia de Icaza relató una anécdota según la cual, la conductora Rebecca de Alba y el cantante Luis Miguel habrían estado coqueteando frente a Mariana Yazbek.

“El tema musical de esta anécdota es Por debajo de la mesa”, indicó De Icaza a Lupita Martínez y Aurora Valle, con quienes habló sobre “El Sol”.

“Mariana creía ser amiga de una conductora que es muy alta y es de Zacatecas”, empezó a relatar De Icaza, a lo que Valle añadió “ah Rebecca de Alba, no digas más”.

“Entonces un día se encuentran en un restaurante en Acapulco, Mariana era pareja de Micky. Estaban sentados los tres platicando y, de pronto, Mariana como que empieza a ver cositas raras, gestos entre Rebecca y Luismi y decía '¿pues qué está pasando? Tengo que averiguar por debajo de la mesa' ".

De Icaza comentó que Yazbek tiró a propósito su servilleta y al agacharse a levantarla, “se los agarró infraganti” pues “el pie de la conductora zacatecana Rebecca de Alba” estaba “sobando” la pierna de Luis Miguel.