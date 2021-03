"Yo hice todo para salvar esa relación, me humillé": Grettel Valdez sobre su matrimonio con Patricio Borghetti

CIUDAD DE MÉXICO.- En la última entrevista que compartió Yordi Rosado en su canal de Youtube la invitada especial fue Grettel Valdez, quien se encargó de hablar un poco de su vida personal con el objetivo de que el pública la conozca mejor.

Cuando el conductor le preguntó a la actriz las razones del rompimiento con Patricio Borghetti, por lo que Grettel confesó que fue él quien le dijo que estaba en búsqueda de su “sol”, algo que evidentemente la puso muy triste.

La artista reveló que en aquel momento su hijo, Santino tenía apenas 12 meses de edad, y ella entró en depresión justamente cuando era mamá.

Yo en esa relación hice todo por rescatar la relación, me humillé, todo y no me arrepiento, o sea yo me acuerdo cuando me casé, mi abuelita me dijo: mijita el matrimonio, es bien canijo, pero usted no se me baja del carrito” dijo la actriz.