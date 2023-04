Yeri Mua se disculpa con Adela Micha por haberle dicho "labios de calaca"

CIUDAD MÉXICO.- Yeri Mua es actualmente con una de las influencers con mayor número de seguidores, pero los usuarios atribuyen su fama a las diversas polémicas que ha protagonizado.

Una de sus más grandes escándalos fue cuando aseguró que los trabajadores del INE habían editado su fotografía de la credencial para que se viera “fea”.

Como era de esperarse, recibió muchas críticas, y Adela Micha opinó al respecto en aquel momento en su programa de Youtube. Cuando Yeri Mua se enteró, arremetió en su contra a través de redes con insultos.

Sin embargo, ahora la “Bratz jarocha” fue invitada a La Saga y se disculpó con la conductora.

“Yo me siento un poquito nerviosa porque en algún momento comenté algo en redes”..., indicó Yeri Mua.

Adela Micha no dejó que siguiera y le reiteró todos los insultos:

“Dijiste que tengo labios de calaca, que soy una güera oxigenada, que me veo del cu…, que estoy bien cu…ra...”.

Sin embargo, le dijo que todos tenían derecho a opinar, pero que ella en realidad había dicho que se veía bien, por lo que entonces no había visto el video completo.

“Yo hablé bien de ella, ¡imagínate! Tú eres libre de decir lo que quieras. No te preocupes. Yo dije que te veías bien guapa en la credencial del INE, ¿quién se puede ver bien en la credencial del INE, está cabrón”, mencionó Micha.

“Ay no, una disculpa y qué pena por lo que dije. Andaba de argüendera, seguramente andaba cruda ese día, no me cogieron bien ese día, sí, andaba yo de malas”, reaccionó Yeri Mua.