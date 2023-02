Yeri Mua desmiente planear choque automovilístico para desviar atención por polémica con Aaron Mercury

Tijuana, Baja California.- Pese a no existir una relación de noviazgo formal entre Yeri Mua y Aaron Mercury, internautas mostraron disgusto porque la ‘Bratz Jarocha’ vivió un pequeño romance con el influencer Naim en su visita por España.

La creadora de contenido compartió su versión de los hechos al revelar que llevaba días sin hablar con Aaron. Presuntamente, Yeri Mua y Naim esperaron un taxi para dirigirse al departamento.

Yeri tiene accidente en carro

Desafortunadamente, la veracruzana sufrió un accidente automovilístico con perdidas totales pero sin heridos de gravedad.

Entre lágrimas revelo que pensó perdería la vida en ese momento y aseguro que ella no planearia algo asi para desviar la atención por polémica con relación a Aaron.

Debido al accidente, su ex pareja Brian Villegas no dudo en escribirle para confirmar que se encontraba con bien, pero Yeri decidió no dar una respuesta.