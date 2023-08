Yeri Mua aclara su aparente actitud seria en la universidad: "No soy mam*na, soy tímida"

Ciudad de México. - La famosa influencer Yeri Mua respondió a un comentario dejado en uno de sus videos más recientes. En dicho video, Yeri Mua estaba preparándose para tomarse una foto para su credencial universitaria. El comentario en cuestión hacía referencia a un encuentro de una chica con la influencer en la cafetería de la universidad, donde Yeri supuestamente había actuado de manera distante.

En lugar de tomar una postura defensiva, Yeri Mua respondió con comprensión y sinceridad. La tiktoker explicó que su aparente actitud seria en la escuela no reflejaba su verdadera personalidad. En un video de respuesta, Yeri compartió: "Por eso no hice amigos en la uni", y explicó que ella en realidad es una persona callada y tímida, lo que podría llevar a malentendidos sobre su actitud.

Recordando el momento al que se refería el comentario, Yeri Mua admitió su sinceridad y validó la historia:

Continuó explicando: "Hace rato de hecho les dije en un en vivo 'oigan, no hice ni un amigo', creo que es porque la gente ha de creer que soy bien pinche mamona y en realidad es que a fuera de cámaras no soy así... en realidad soy muy seria, nunca estoy sonriendo, casi nunca hablo...".

La tiktoker también compartió que suelen surgir sus conversaciones más animadas cuando "entra en confianza" con personas o grupos de amigos. Sin embargo, se le dificulta interactuar con desconocidos, lo que podría contribuir a la impresión errónea que algunas personas tienen de ella.

Para concluir el video, Yeri Mua ofreció una disculpa sincera y con un toque de humor a la compañera de universidad que compartió el comentario inicial:

"Entonces, a la chava que me dijo que había pambazos gratis en la cafetería y solamente le dije 'no gracias' y no sonreí: ¡Perdóname!, neta no soy mam*na, parece, pero no…".