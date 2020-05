Yanet García asegura que no sabe qué hacer y pide ayuda a seguidores

LOS ÁNGELES, California.- Parece que Yanet García está pasando por uno de los inconvenientes que pasan muchas de las personas que se tiñen el cabello, pues con el pasar de la cuarentena las raíces ya han comenzado a verse y, como todas las estéticas están cerradas, no hay muchas opciones más que tomar que la de hacerlo por ti misma, algo que se está planteando la actriz.

La tarde del pasado jueves García acudió a sus historias de Instagram para pedir ayuda a sus seguidores sobre qué hacer durante esta situación.

‘‘Oigan, estoy segura que ustedes están en esta misma situación en la que ya traemos toda la súper raíz y pues obviamente todo está cerrado y ayer me fui a comprar una cajita para pintarme el cabello pero no me he atrevido, entonces no sé si hacerlo o no, no sé si pintármelo yo solita a ver qué tal queda el color o esperarme, ¿ustedes qué opinan? ¿sí me lo pinto o no? ¡Ah! Qué miedo’’, preguntó la famosa.

En el video se puede ver el crecimiento del cabello de Yanet, el cual no es mucho, mientras hace la pregunta a sus fanáticos luciendo nerviosa.

Cabe señalar que la encuesta va a favor de que lo haga con más de 70% de los votos. Ahora solo resta esperar a que suba el resultado de cómo le quedó, claro, en caso de haber optado por hacerlo.