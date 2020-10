¿Yalitza será Pocahontas? Ella respondió así

CIUDAD DE MÉXICO.- Yalitza Aparicio ha estado en boca de todos, y no sólo por su activismo contra el racismo, sino porque, supuestamente, es una de las candidatas para encarnar a “Pocahontas” en el nuevo live action de Disney.



Según un rumor que tomó fuerza en redes sociales, The New York Times, medio donde la famosa colabora como columnista, habría declarado que ella sería “perfecta para encarnar a la princesa Pocahontas”.



Fue por eso que, el jueves en la noche, Yalitza decidió terminar con los rumores.



La actriz mexicana acudió como invitada a la entrega de los premios Hombres CG, donde fue interceptada por los reporteros y se le cuestionó sobre los rumores de Pocahontas, a lo que respondió lo siguiente.



“Como todos salieron con ese rumor yo publique ‘si alguien sabe algo por ahí, avíseme, porque me estoy emocionando’ -risa- ”.



Yalitza no negó que le gustaría interpretar a la icónica princesa nativo-americana, pero opinó que eso le corresponde a alguien que represente la raza étnica del personaje.



“Este, como muchos personajes, son increíbles, y estaría padre que a alguien con ese perfil se lo dieran, y no digo para mí, sino que, ojalá quien presente ese personaje sea una persona maravillosa, no solo por dentro, sino por fuera y que lo presente con mucho orgullo”, declaró.



Yalitza también agradeció el galardón que recibió en los premios Hombre CQ por su labor para la diversidad y respeto en diferentes ámbitos laborales.



“Quiero aprovechar para exhortarlos a todos a que la igualdad, la diversidad, la inclusión, no sea algo que se les imponga a la fuerza, el hecho de que pertenezca a un reglamento no quiere decir que va a cambiar la sociedad. Si las cosas no empiezan desde el corazón y no tomamos realmente este tema en serio, no podemos seguir avanzando como sociedad”, declaró.