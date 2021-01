Yalitza Aparicio se reúne con Rigoberta Menchú

GUATEMALA.- La activista Yalitza Aparicio presumió en redes sociales su encuentro con Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz en 1992, durante su estadía en Guatemala, lugar donde se grabó el documental "Peace Peace Now Now".

Fue por medio de su cuenta de Instagram donde la también docente publicó tres fotografías de diferentes momentos de lo que fue su encuentro con la líder indígena y activista guatemalteca.

Fue a través de sus historias como Yalitza compartió su experiencia al conocer a Rigoberta Menchú.

Como “uno de los encuentros más bonitos de este viaje” describió la actriz mexicana su visita a la líder indígena y activista guatemalteca, y aprovechó para compartir con sus seguidores las fotografías que captaron el momento.

La protagonista de Roma estuvo varios días en el país centroamericano para filmar la serie documental que narrará la vida de mujeres supervivientes de la violencia machista en América Latina.

Aparicio formará parte del tercer episodio, que contará historia de abusos sexuales que sufrieron sus abuelas en la comunidad de Sepur Zarco, en Guatemala.

Peace Peace Now Now Now también contará con las participaciones de la chilena Daniela Vega, revelación de la cinta Una Mujer Fantástica, y Ester Expósito, mejor conocida por su papel en la serie Élite.