Yalitza Aparicio se defiende de las críticas y asegura que sí se merecía su nominación al Óscar

Ciudad de México.- Yalitza Aparicio se sinceró con los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México, sobre las controversia que ha enfrentado tras su nominación al Óscar en el 2019 a mejor actriz en su debut.

Después de que Aparicio diera vida a Cleo Gutiérrez en la cinta Roma, su ascenso a la cima no ha llegado, por lo que la artista respondió a los comentarios que aseveran que su carrera se ha estancado en estos 5 años.

Creo que la vida te va enseñando que las cosas o las mejores cosas se obtienen poco a poco. Aunque muchos de ustedes creen que esa nominación fue de la noche a la mañana, hoy que me he tomado mi tiempo de voltear hacia atrás para ver todo lo que hice para llegar a ese punto, la verdad es que ha sido toda mi vida”

Explicó Yalitza a los reporteros.

Provoca inclusión

Tras el impacto que ha provocado su inclusión en algunos compromisos publicitarios con distintas marcas, como el más reciente de Victoria's Secret, la actriz de 30 años manifestó:

“Creo que no estamos acostumbrados a nada, hay muchas cosas que aún nos siguen sorprendiendo y que no son nuevas, pero son cosas que también debemos aprender a aceptar, y también comienza desde nosotros mismos, tienes una aceptación de lo que eres en el espejo y cómo te ves, cuando ves a alguien en pantalla similar a ti, no te sorprende. Yo camino por las calles, veo a las personas que me rodean y sigo insistiendo, muchos tienen mi color de piel, estatura, fisonomía y todo, y para mí no es extraño verlos en algo así, al contrario, es como de ‘¿por qué no hay tanta representación?, sigue faltando’”.

Se defiende

Asimismo, la también maestra de preescolar mexicana se defendió de los señalamientos en su contra por su aspecto físico.

“Ciertos comentarios también hablan de las vivencias de cada persona, es simplemente el reflejo de lo que son, y por supuesto que había una aceptación de lo que yo soy y cómo soy en mi zona de confort, pero una vez que salí de ahí, me di de topes porque era darme cuenta que la seguridad que mi familia me había transmitido, porque los que me rodean son similares a mí, el resto de la sociedad no lo tenía en claro”, expresó.

Finalmente, Yalitza aseveró que lamentablemente muchas de las críticas surgieron de personas similares a ella. “A veces mi equipo se metía a ver de ‘bueno, ¿quién es la persona que te está ofendiendo?’, y yo era como de… ‘bueno, si somos idénticos, ¿de dónde viene?’, son cosas que vas aprendiendo, lo vas asimilando y es un trabajo interno muy fuerte”, recalcó.