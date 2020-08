Yalitza Aparicio presume sus dones como youtuber

Yalitza Aparicio ya es una youtuber en toda la extensión de la palabra pues su primer contenido ya está disponible en esta plataforma.

La activista, quien saltó a la fama en 2018 después de protagonizar la cinta de Alfonso Cuarón "ROMA", eligió hablar de las cinco mujeres a las que admira para este primer video de apenas 5 minutos.

"Quiero hablarles de cinco mujeres de origen indígena que han puesto en algo el nombre de su comunidad, su cultura, sus tradiciones y que además siempre han estado con la cabeza en alto orgullosas de sus orígenes", dice Yalitza.

"Estas mujeres me han servido a mí durante toda mi trayectoria para inspirarme y darme cuenta que no soy la única y no seré la única".

En el material la actriz relata la historia de personalidades como Lorena Ramírez, la corredora raramuri que corre usando la ropa típica de su región y cuya vida llegó a la plataforma Netflix en un documental.