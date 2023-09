Yahritza y Su Esencia se disculpan con fans por declaraciones sobre comida mexicana

Ciudad de México.- Yahritza y Su Esencia aprovechó su presencia en Nuevo León para disculparse por las declaraciones donde expresaron su opinión en contra de la comida mexicana y lo que les disgustaba de CDMX.

En su presentación en el Foro Tims de Monterrey, la cantante se disculpó y aseveró que tanto ella como el resto de los integrantes se sentían felices de ser mexicanos.

Hoy vine aquí de frente para pedir perdón… La neta nunca fue nuestra intención ofender a nadie, o faltarle al respeto a nadie, la neta es un orgullo ser mexicano, para qué les digo que no, mis papás son mexicanos, venimos de raíces mexicanas y la sangre mexicana siempre la vamos a representar ¿sí o no?”

Señaló Yahritza antes de continuar con el show.

Blanco de críticas

Los integrantes de Yahritza y Su Esencia se convirtieron en blanco de críticas y ataques luego de que en una entrevista realizada en una visita a la Ciudad de México confesaran que no les agradaba la comida mexicana.

“Pues a mí, la neta no me gusta mucho la comida aquí. Me gusta más en donde vivimos, allá en Washington. La neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”; mencionó Armando, de 25 años.

Esta declaración, además de manifestar que les incomodaba el ruido de la capital azteca, produjo que diversos internautas se lanzaran en su contra, por lo que casi después del episodio que viralizó la palabra “chicken”, Yahritza ofreció disculpas, pero debido a que la controversia continúa es que la líder de la banda decidió hablar de frente a sus fans y acabar con la polémica suscitada.