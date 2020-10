Yadira Carrillo confesó que besó grotescamente a Fernando Colunga y él se incomodó

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de los problemas por los que ha tenido que pasar al lado de su esposo Juan Collado, se ha rumorado que Yadira Carrillo podría volver a las telenovelas y vivir aquellos momentos de éxito que tuvo cuando estaba en la cúspide de su carrera.

En una entrevista en vivo que hizo para el canal de Telenovelas, la actriz de 48 años, recordó cuando realizaba los melodramas y hubo algunos momentos bochornosos, como el beso que le dio a Fernando Colunga, en la novela La Usurpadora, en donde tuvo una participación especial con su personaje de “Raquel”.

Platicó que hasta la fecha, no se le olvida la vergüenza que pasó aquel día, cuando el director de la telenovela le dijo que tendría que besar a Colunga y abalanzarse contra él y darle un beso desmesuradamente, ya que “Raquel” era una mujer corriente y ordinaria, que quería a toda costa tener romance con el personaje que hacía el actor.

Entonces necesito que te le abalances y beses a Fernando Colunga, a su personaje'. Y él escuchó cuando el director dijo 'Te le abalanzas dramáticamente y lo besas”, recordó.

Siguiendo las indicaciones del director, Yadhira se abalanzó sobre el actor y le dio "un beso grotesco, brusco y desagradable", situación que sospecha pudo haber incomodado a Fernando Colunga.

"Después supe, no sé si es verdad o no, que se había sentido, pero no sé si fue verdad, no lo creo porque es encantador. Me quedé como muy preocupada de eso, alguna vez dije: ¿Lo que me dijeron será verdad que se sintió y que dijo 'Pero qué es esto, por qué se abalanzó de esta manera?'. Y bueno lo hice así porque así lo pidió el director ahí estando él presente", apuntó.