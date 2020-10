Yadhira Carrillo responde a críticas por su aumento de peso

CIUDAD DE MÉXICO.- Yadhira Carrillo no dudó en defenderse de las personas que la critican por aparentemente haber subido de peso tras la aprehensión de su esposo Juan Collado.

Luego de que en redes sociales señalaran a la actriz por supuestamente tener unos kilitos de más, Carrillo replicó: “A ver… ¿a poco me ves?... O mira, voltea a verme por favor, tengo mis buenas pompis, y tengo mi abdomen plano, de qué estás hablando, ve esto, nunca lo enseño, pero no es cierto”.

Posteriormente, Yadhira explicó el motivo por el que no presume su figura. “Yo enseño poco, pero hago mucha labor… yo enseño poco, pero me pongo a chambear en mis perritos todos los días, y en mi casa, y que en mi casa haya comidita, y que tenga todo muy limpio”.

De la misma manera, la artista reveló que es muy recatada. “No uso ropa entallada porque soy muy pompudita… entonces me da mucha pena ser pompuda, entonces uso mucha ropa flojita, me da pena que me volteen a ver, esa es la verdad, me da mucha pena que me volteen a ver y sí, creo que nunca se los había dicho, entonces si yo me pongo ropa entallada, pues si voltearían, entonces siempre me pongo super aguadita, prefiero”.

Finalmente, aseguró que ella es una mujer muy recatada y por eso prefiere usar ropa suelta, pues además respeta a su esposo y no le gustaría que pasara algún inconveniente con otro hombre por este motivo.

“No, a ningún lado, la verdad es que no me gusta que Juan esté inquieto de ninguna manera, nunca, jamás he sido así. No, no, no, en realidad no, yo soy penosa, me da pena que me volteen a ver… qué curioso, es curioso, pero así soy”, finalizó.