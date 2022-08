Yadhira Carrillo reacciona a posible encuentro con Leticia Calderón

Ciudad de México.- El homenaje realizado a la actriz Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes reunió a distintos artistas del medio, entre los que destacaron Yadhira Carrillo y Leticia Calderón.

Aunque las artista desfilaron en distintos tiempos por la alformbra roja, los periodistas no perdieron oportunidad para cuestionar a Carrillo sobre un posible encuentro con la ex de su marido Juan Collado.

A la pregunta sobre si saludaría a Leticia, Yadhira contestó:

¡Ay, qué belleza!, yo los quiero mucho, y siempre que nos vemos nos abrazamos, por supuesto, claro. Yo los quiero, yo quiero mucho a esos niños, por supuesto, a ella la quiero y la respeto”

Sin diferencias

Posteriormente, la protagonista de telenovelas remarcó que entre su colega y ella no existen diferencias. “Es que aquí no hubo problemas, yo creo que el problema lo hizo la prensa, pero entre nosotros no había problemas de ningún tipo, las cosas se hicieron perfectas, como se tenían que hacer”, explicó.

Con respecto a cómo se encuentra su marido en estos momentos, debido a que continúa preso y defendiendo su inocencia tras ser señalado de lavado de dinero, entre otros delitos, Carrillo comentó:

“Juan allá está, es un campeón, entero, fuerte, un ejemplo brillante que es un ejemplo para todas las personas que sufren, y además, tan inmerecidamente. Siempre he dicho que las cosas en su momento llegan, en su momento cae siempre la verdad”.

Antes de retirarse, la intérprete recalcó su apoyo incondicional a su esposo Juan Collado. “Yo estoy bien, yo estoy a su lado siempre, y así será, en las buenas, pero sobre todo en las malas”, culminó.