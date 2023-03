Yadhira Carrillo niega extorsión por presunta foto de su pareja en libertad

Ciudad de México.- Yadhira Carrillo negó rumores de extorsión luego que un canal de Youtube asegurará que captaron a su pareja en libertad en un restaurante a pesar de enfrentar los señalamientos de supuesto fraude y peculado.

A través de una entrevista para el programa Chisme No Like, la protagonista de telenovelas negó tajantemente esta información e incluso confesó su deseo con relación a que en breve su marido pueda hacerlo tras haber recuperado su libertad.

No sabía eso, ojalá, me encantaría, estamos en espera todavía, eso es lo que te digo, mañana estoy ahí nuevamente, y ya han sido muchos años, ya es demasiado tiempo, eso es una injusticia tremenda a un ser humano”

expresó Carrillo al escuchar las primeras preguntas de la presentadora Elisa Beristain.

Juan podría salir salir en libertad

Con respecto a si en este momento es víctima de extorsión por esta situación por las imágenes que dejarían al descubierto que la detención de su marido es falsa, Yadhira manifestó: “Ay, pero no, sería precioso que la saque”.

Por otra parte, la artista confesó lo ilusionada que se encuentra por la noticia de que Juan puede salir pronto de la cárcel. “Nosotros estamos esperando eso desde el día que salió esa noticia, de hecho, yo quería estar ahí hasta que saliera, y me dijo Juan ‘no mi amor, espérate’, o sea, tenemos que esperar a un proceso, no sabemos qué va a pasar es lo que me dijo él”, relató al respecto.