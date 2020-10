Yadhira Carrillo le abre las puertas de su casa a Leticia Calderón

Ciudad de México.- Yadhira Carrillo sigue expresando su respeto y admiración por Leticia Calderón, madre de dos de los hijos de su esposo Juan Collado.

Y luego de manifestar su interés por volver a la pantalla chica, la actriz confesó que no tendría ningún inconveniente en participar en un proyecto donde ella también actúe.

“La respeto muchísimo, no nos vemos nunca, pero siempre se lo he dicho, ella lo sabe, que mi casa es su casa porque ella fue en algún momento pareja del que ahora es mi esposo”, expresó en entrevista para Televisa Espectáculos.

Incluso, Carrillo no se detuvo en halagos para la ex de su marido expresando que su trabajo en la telenovela “Imperio de Mentiras” es excelente.

“A mí me encanta, lo hace muy bien, me parece que es una mujer a la que hay que aplaudirle tantos esfuerzos y su belleza y su talento, siempre lo he dicho, desde el primer día”, remató.

Pese a que en anteriores ocasiones las actrices han entrado en controversia, esta vez Yadhira no reparó en elogios y buenos deseos para Calderón.