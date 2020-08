Yadhira Carrillo asegura que no usa redes sociales por miedo a los "haters"

CIUDAD DE MÉXICO.- Yadhira Carrillo, contrario a lo que se pudiera pensar, aseguró que se encuentra tranquila con su vida alejada del medio artístico, por lo que no es su prioridad volver a los sets de grabación de las telenovelas.

“Desde que me casé estoy todo momento en casa con Juan, con mis perros, es lo mismo, sigue siendo lo mismo… mi vida es esa, así me gusta mi vida, haciendo lo que hago, soy una mujer de casa, siempre estoy en mi casa”, confesó.

Al respecto de su ausencia en redes sociales, Carrillo agregó: “La verdad… tendría muchísimas cosas que compartir con toda la gente, pero no toda la gente es buena, entonces a veces en las redes sociales atacan horrible a las personas, y no me parece conveniente que tu seas una persona que con cariño y muy amablemente puedas mostrar de ti tantas cosas, que le puedes ayudar a otras personas, y de repente te atacan, estás muy expuesta y me parece muy peligroso porque no toda la gente es buena, entonces yo muy, muy cerradito, no me gusta que nadie sepa nada de mí. Mi vida es como la de cualquier señora, es muy simple… soy una señora de casa 100% desde chiquita”.

Por último, sobre si ha hablado con Tania Ruiz, pareja de Enrique Peña Nieto y quien se dice es su gran amiga, la actriz replicó: “justamente por este tipo de preguntas es que no debes contestar, porque entonces eres el medio para hacer prensa amarilla, entonces es mejor así”.

Cabe señalar que Carrillo sigue estando al pie del cañón apoyando a su esposo Juan Collado, mismo que ya cumplió más de un año en la cárcel señalado de lavado de dinero y delincuencia organizada.