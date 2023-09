¡Ya le dio el anillo!: Eleazar Gómez y Jeni de la Vega anuncian compromiso

CIUDAD DE MEXICO. - A principios del mes de julio, Eleazar Gómez sorprendió a sus seguidores al revelar que estaba en una relación con la influyente Jeni de la Vega, quien también es conocida por ser la ex de peso pluma. Ahora, después de un año de sólida relación, la pareja ha decidido dar un paso importante en su vida y compartir con el mundo que están comprometidos en matrimonio.



La noticia fue confirmada durante una entrevista realizada para el canal de YouTube en el programa "De la Rosa TV", donde Jeni de la Vega compartió emocionadamente que Eleazar Gómez le había entregado un anillo de compromiso.



La influencer describió el momento como muy íntimo y lleno de sorpresas.



"Fue un momento muy íntimo... al final, detrás de la puerta solo somos él y yo. Fue algo muy íntimo, yo ni sabía. Él me dijo que era una cena de negocios. Yo llegué, estaba Eleazar... veo todo con rosas, velas y pensé que me había equivocado de lugar. Obviamente seguí el camino y me di cuenta de que era una cena romántica", comentó Jeni de la Vega.