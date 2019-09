"Ya estoy hasta la mad... de puras mentiras", Frida Sofía a Enrique Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- Más se tardó Enrique Guzmán en manifestar su descontento con Frida Sofía, que en lo que la hija de Alejandra Guzmán reaccionó a sus declaraciones.

Luego de que el cantante confesara que decidió poner distancia con su nieta, la joven empleó su cuenta de Instagram para publicar una serie conversaciones con su abuelo vía WhatsApp.

Previo al mensaje, Frida escribió: “Y luego preguntan que por qué hago todo público. Por esto. Porque ya estoy hasta la mad... de puras mentiras”.

Según la conversación, el motivo del distanciamiento entre los cantantes es el nacimiento de Apolo, nieto de Don Enrique, pues luego de un mensaje en el que le dice a su nieta: “Tienes que aprender a pensar antes de opinar”, Guzmán agregó: “Apolo es mi nieto… si eso no te interesa y dices que no tienes qué decir me OFENDES!!! Estás aprendiendo a quedarte sola… y eso me entristece. ¡¡¡Pero… allá tú!!! Quieras o no… Apolo y tú son primos hermanos (…) Te deseo mucha suerte Frida… sabes que te amo”.

De la misma forma, cabe destacar que entre los mensajes también sale a relucir el nombre de Carmen Salinas y la propuesta de la actriz para que Frida sea la próxima ‘Aventurera’.

Tal vez la oferta de Carmen Salinas es la que te convenga. Te iré a ver haciendo el papel de ‘Aventurera’ jajaja. Carmen Salinas te está ofreciendo el amor que tu familia te ha negado (…) Yo, esos papeles no los he aceptado nunca… así que… si sabes contar, no cuentes conmigo. LO SIENTO FRIDA”, concluye.

Finalmente, Frida Sofía también mostró unas capturas de pantalla en las que demuestra que tanto Alejandra Guzmán, así como su tío Luis Enrique Guzmán y hasta la cuenta del pequeño Apolo la tienen bloqueada de Instagram.