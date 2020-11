"Ya estoy harto", dice Pedro Sola

CIUDAD DE MÉXICO.- Para Pedro Sola, la pandemia se está volviendo una situación intolerable, pues nadie pudo haber predicho que el mundo se vería paralizado por un virus durante este 2020.

El conductor de "Ventaneando" decidió compartir su sentir con sus suscriptores en Youtube, con un video donde se desahogó sobre la situación.

Yo recuerdo que al final del año (2019) invitamos a personas, ya saben, que leen el tarot, y que los astros y que Mercurio retrógrado, Neptuno… no sé cómo dicen los astrólogos, pero nunca jamás nos dijeron ni nos previnieron ni vieron el futuro de lo que iba a pasar en 2020”, comenzó.

El comentarista, quien pasó dos meses en aislamiento antes de volver de forma presencial al foro de "Ventaneando", reflexionó sobre cómo las cosas han cambiado tan drásticamente desde que se dio a conocer la existencia del coronavirus.

“El año pasado viajé por el norte de España, porque eso era lo normal en mi vida (...) De repente empieza uno a escuchar que allá en China hay un pandemia, y bueno, al final de cuentas no sé bien a bien cuál es la diferencia entre epidemia y pandemia”, continuó el presentador.

"(se comieron una) mantarraya que se había echado a perder en un mercado asqueroso de China con unos murciélagos, no se sabe. Yo lo que sí sé es que en China la gente come cosas muy raras, pero nosotros también, nosotros comemos los estos chapulines fritos y comemos la hueva de las hormigas, o sea, ya allá también se comen los escorpiones y las cucarachas, bueno, así es. De repente, pues que en Europa, no …y tal parecía que en México estábamos invulnerables, no nos iba a ocurrir nada, desgraciadamente fue mundial", reflexionó.

Pedro admitió que el tenía la esperanza que a estas alturas ya habría una vacuna, sin embargo la situación sigue viendo incierta

“Esto del Covid parece que no tiene fin, porque yo estaba con la esperanza de que habría una vacuna, resulta que no han salido bien las cosas, el gobierno parece que ya pagó para las vacunas, que Dios quiera que ya salgan pronto, que la rusa, que la china, que la de no sé dónde, que la inglesa, no sabemos" comentó.

Por esa razón, invitó a sus seguidores a seguir cuidándose y tomar las medidas de precaucion para evitar más contagios.

"Mientras no haya una vacuna, y mientras no nos cuidemos nosotros esto no va a acabar nunca, entonces, ¿qué podemos hacer?, pues cuidarnos, cuidar a los demás, procurar no estar libres en la calle como si nada sucediera, procurar estar uno más en su casa, la economía tendrá que aguantar y el ser humano tendrá que soportar y salir delante de alguna forma, ojalá”, finalizó el comentarista de espectáculos.