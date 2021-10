"Y que nos sacan con policías": Angélica Vale recuerda cuando la vetaron de Televisa

MÉXICO.- Angélica Vale se sinceró sobre uno de los sucesos más tristes de su carrera en una entrevista para Yordi Rosado que publicó en su canal de YouTube. La actriz habló sobre su veto de Televisa y cómo fue para ella enfrentarse a esto junto con toda su familia.

La actriz de 45 años proviene de una familia importante dentro del medio artístico, hija de la célebre Angélica María y el comediante venezolano Raúl Vale. Según sus declaraciones en la entrevista, ella era una niña cuando todo ocurrió. Fue a causa de un malentendido entre el Tigre Azcárraga y su padre que se terminaron los lazos entre la familia y la casa productora.

"No sé bien que fue lo que pasó, un rollo ahí de comunicación. Azcárraga se enoja y dice ‘ah me vas a hacer la competencia, ¡vetado!". Menciona Vale sobre los proyectos de entretenimiento que su padre hacía y que Televisa tomó por un intento de competencia. “Y que nos sacan con policía”, agrega.

En un intento de arreglar la situación, su abuela fue a hablar con Emilio Azcárraga; sin embargo, ningún acuerdo fue posible. “Cuando mi abuela se entera de que estábamos vetados dice: ‘Yo tengo que ir a hablar con Emilio, para ver qué está pasando'. Y ahí vamos mi abuela y yo a Televisa Chapultepec y que nos sacan con policías, a los 7 años, sí, así me sacaron de Televisa. Me acuerdo mucho de la vergüenza de ir caminando por los pasillos con dos policías. Me acuerdo perfecto”, contó la actriz.

Óscar Cadena los ayudó

Hizo énfasis en que, en aquel entonces, estar vetado de Televisa era una situación muy delicada que realmente podía cerrarle puertas a la carrera de cualquier famoso. “Estar vetada en los 80 en México, era como estar corrida de México, era una cosa espantosa”, recordó.

Después recordó que Óscar Cadena tuvo un papel muy importante en que la familia retomara sus carreras luego del veto. Angélica María fue invitada a participar en Teleteatro en un horario de domingo en el canal 31, después de un programa llamado El ciudadano infraganti, conducido por el recientemente fallecido Óscar.

Según Vale, el dúo formado por su madre y Cadena comenzó a quitarle rating al programa estrella número uno de televisión en aquellos años Siempre en domingo. Después, la novia de México regresó a trabajar a Televisa, con una pequeña novela en sus inicios y luego fue adquiriendo mayor peso en el medio.