Ximena Orozco: La actriz mexicana que se niega a salir de Israel

Ximena Orozco, quien ahora ha adoptado el nombre de Hannah Abutbul desde su cambio de residencia a Israel comunicó mediante redes sociales el motivo por el cual decide permanecer en la zona de conflicto junto a su hijo y esposo.

Orozco inició su carrera actoral a una edad temprana en 2005, cuando aún era una niña. Participó en diversos proyectos de los cuales destacan 'Por Siempre Mi Amor', 'Como Dice el Dicho' y 'La Rosa de Guadalupe'.

Sin embargo, en un mensaje directo y claro, la ex actriz ha declarado su determinación de no abandonar Israel pese a la difícil situación que esta enfrentando la región.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hannah Abutbul (@hannah_abutbul)

¿Por qué Ximena no abandona Israel?

De acuerdo con su publicación, su decisión se debe a su sólido sentido de solidaridad con las personas afectadas por el conflicto en el país

“No, no me voy. Cuando hay personas tratando de poder regresar a Israel para ayudar, cuando todos los que estamos aquí estamos de alguna forma viendo en qué podemos contribuir”, escribió la mexicana en su cuenta de Instagram. “Pensé en irme a México, pero, después de la ayuda no recibida por parte de la embajada pensé: ¿Por qué me voy a ir del país donde vivo, el país que será de mis hijos?”, agregó.

Luego de esta publicación algunos de sus seguidores han reaccionado pues le aseguran que la ayuda del Gobierno Mexicano si llego a Israel.

La ayuda por parte de México sí está, tampoco desinformes. Que tú quieras quedarte allá por seguir más a tu esposo que ver por tu seguridad y la de tu niño, pues muy tu problema, pero no andes de ridícula. No defiendas el genocidio, se lee en uno de los comentarios.